BAKAN KARAİSMAİLOĞLU SABİHA GÖKÇEN-KAYNARCA METRO HATTINDA İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU SABİHA GÖKÇEN-KAYNARCA METRO HATTINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen-Kaynarca raylı sistem hattı ile ilgili "İnşallah 2021 yılının sonuna doğru çalışmaların tamamlanmasını, hizmete alınmasını ve yolcu taşımayı hedefliyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen- Kaynarca raylı sistem hattı ile ilgili "İnşallah 2021 yılının sonuna doğru çalışmaların tamamlanmasını, hizmete alınmasını ve yolcu taşımayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen- Kaynarca Raylı Sistem Projesinin Sabiha Gökçen Havalimanındaki bağlantısında incelemelerde bulundu. Şantiyede çalışanlarla fotoğraf da çekilen Bakan Karaismailoğlu, incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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"2021 YILININ SONUNA DOĞRU YOLCU TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ"

İncelemelerin ardından proje hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sabiha Gökçen Metro İstasyonu şantiyesinde incelemelerde bulunuyoruz. Ülkemizde hükümetimizin demir yoluna verdiği önemin bir nişanesi olarak bugün buradayız. Hızlı demiryolları hatlarındaki hummalı çalışmaların yanında, şehir içindeki metro çalışmalarımızı da yerinde inceliyoruz. Bulunduğumuz bölge Sabiha Gökçen Havalimanı. Pendik-Tavşantepe Metro istasyonundan başlayıp, Sabiha Gökçen Havalimanında sona eren 7,5 kilometrelik şehir içi metro hattının şantiyesinde incelemelerde bulunuyoruz. Pendik-Tavşantepe, Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki metro hattında 4 tane istasyonumuz var. İnşallah 2021 yılının sonuna doğru çalışmaların tamamlanmasını, hizmete alınmasını ve yolcu taşımayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"KADIKÖY'DEN BİNEN BİR VATANDAŞIMIZ AKTARMASIZ OLARAK SABİHA HAVALİMANINA KADAR GELECEK"

Yapımı devam eden projeler hakkında da konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Pendik-Tavşantepe İstasyonu, Kadıköy- Kartal Metro hattının bir parçası. Kadıköy'den binen bir vatandaşımız aktarmasız olarak Sabiha Gökçen Havalimanına kadar gelecek. Pendik Marmaray İstasyonundan Sabiha Gökçen bağlantısı da kısa zamanda bitirilirse -o belediye tarafından yapılıyor- Marmaray'dan Ankara'dan gelen bir yolcunun Sabiha Gökçen Havalimanına aktarımı ve erişimi metroyla sağlanmış olacak. Sabiha Gökçen'e yakın bir zamanda çalışmalarına başlayacağımız Gebze- Sabiha Gökçen- Yavuz Sultan Selim köprüsü, Yeni Havalimanı ve Halkalı hattıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizin dört bir tarafını demir yolları ağlarıyla örüp hızlı tren hatlarıyla vatandaşımızı buluşturup, şehir içi metrolarla bunların entegresini sağlamanın çabası içerisindeyiz" dedi.

"TAKVİM BELLİ, ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Normalleşme adımları kapsamında artan seferleri değerlendiren Adil Karaismailoğlu, "Yeni normal dediğimiz zamanı da en kısa zamanda bitirmek için elimizden geleni sağlamaya çalışıyoruz. Bir tarafta Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Diplomasi devam ediyor" diye konuştu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yapımı devam eden ikinci pist için de açıklama yapan Bakan, "Takvim belli ama koronavirüs sürecinden dolayı orada da bir aksama meydana geldi ama vatandaşımızı rahatsız etmeden en kısa zamanda bitirmeye çalışıyoruz. Koronavirüs sürecinde en az etkilenen sektördü bizim sektörümüz. Bütün tedbirlerimizi aldık. Maske mesafe ve hijyene dikkat ederek çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda bitireceğiz" diye konuştu.

- İstanbul
Sabiha Gökçen, Kaynarca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:13 Kaynak: DHA

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