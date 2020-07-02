Bakan Karaismailoğlu Sabiha Gökçen-Kaynarca metro hattında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu Sabiha Gökçen-Kaynarca metro hattında incelemelerde bulundu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen-Kaynarca raylı sistem hattı ile ilgili "İnşallah 2021 yılının sonuna doğru çalışmaların tamamlanmasını, hizmete alınmasını ve yolcu taşımayı hedefliyoruz.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen- Kaynarca raylı sistem hattı ile ilgili "İnşallah 2021 yılının sonuna doğru çalışmaların tamamlanmasını, hizmete alınmasını ve yolcu taşımayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen- Kaynarca Raylı Sistem Projesinin Sabiha Gökçen Havalimanındaki bağlantısında incelemelerde bulundu. Şantiyede çalışanlarla fotoğraf da çekilen Bakan Karaismailoğlu, incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı

"2021 YILININ SONUNA DOĞRU YOLCU TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ"

İncelemelerin ardından proje hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sabiha Gökçen Metro İstasyonu şantiyesinde incelemelerde bulunuyoruz. Ülkemizde hükümetimizin demir yoluna verdiği önemin bir nişanesi olarak bugün buradayız. Hızlı demiryolları hatlarındaki hummalı çalışmaların yanında, şehir içindeki metro çalışmalarımızı da yerinde inceliyoruz. Bulunduğumuz bölge Sabiha Gökçen Havalimanı. Pendik-Tavşantepe Metro istasyonundan başlayıp, Sabiha Gökçen Havalimanında sona eren 7,5 kilometrelik şehir içi metro hattının şantiyesinde incelemelerde bulunuyoruz. Pendik-Tavşantepe, Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki metro hattında 4 tane istasyonumuz var. İnşallah 2021 yılının sonuna doğru çalışmaların tamamlanmasını, hizmete alınmasını ve yolcu taşımayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"KADIKÖY'DEN BİNEN BİR VATANDAŞIMIZ AKTARMASIZ OLARAK SABİHA HAVALİMANINA KADAR GELECEK"

Yapımı devam eden projeler hakkında da konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Pendik-Tavşantepe İstasyonu, Kadıköy- Kartal Metro hattının bir parçası. Kadıköy'den binen bir vatandaşımız aktarmasız olarak Sabiha Gökçen Havalimanına kadar gelecek. Pendik Marmaray İstasyonundan Sabiha Gökçen bağlantısı da kısa zamanda bitirilirse -o belediye tarafından yapılıyor- Marmaray'dan Ankara'dan gelen bir yolcunun Sabiha Gökçen Havalimanına aktarımı ve erişimi metroyla sağlanmış olacak. Sabiha Gökçen'e yakın bir zamanda çalışmalarına başlayacağımız Gebze- Sabiha Gökçen- Yavuz Sultan Selim köprüsü, Yeni Havalimanı ve Halkalı hattıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizin dört bir tarafını demir yolları ağlarıyla örüp hızlı tren hatlarıyla vatandaşımızı buluşturup, şehir içi metrolarla bunların entegresini sağlamanın çabası içerisindeyiz" dedi.

"TAKVİM BELLİ, ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Normalleşme adımları kapsamında artan seferleri değerlendiren Adil Karaismailoğlu, "Yeni normal dediğimiz zamanı da en kısa zamanda bitirmek için elimizden geleni sağlamaya çalışıyoruz. Bir tarafta Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Diplomasi devam ediyor" diye konuştu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yapımı devam eden ikinci pist için de açıklama yapan Bakan, "Takvim belli ama koronavirüs sürecinden dolayı orada da bir aksama meydana geldi ama vatandaşımızı rahatsız etmeden en kısa zamanda bitirmeye çalışıyoruz. Koronavirüs sürecinde en az etkilenen sektördü bizim sektörümüz. Bütün tedbirlerimizi aldık. Maske mesafe ve hijyene dikkat ederek çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda bitireceğiz" diye konuştu.


Sabiha Gökçen, Kaynarca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu Sabiha Gökçen-Kaynarca metro hattında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Son Dakika

18:44 Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi 18:33 Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:43 Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:36 Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek 12:54 Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı
10:53
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
10:46
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
10:08
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
09:47
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
09:20
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
05:40
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
00:53
İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti
23:46
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
22:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 19:10:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Karaismailoğlu Sabiha Gökçen-Kaynarca metro hattında incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]