BAKAN KARAİSMAİLOĞLU SANCAKTEPE'DE CAMİ CEMAATİ İLE BULUŞTU - Son Dakika
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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU SANCAKTEPE'DE CAMİ CEMAATİ İLE BULUŞTU

09.09.2022 15:04
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU SANCAKTEPE'DE CAMİ CEMAATİ İLE BULUŞTU

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sancaktepe Yenidoğan Merkez Hacı Ahmet Çolak Camii cemaati ile çay içti, sohbet etti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sancaktepe Yenidoğan Merkez Hacı Ahmet Çolak Camii cemaati ile çay içti, sohbet etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ak Parti İl Başkanlığı'nın başlattığı Yüz Yüze 100 Gün programı kapsamında saat 10.00'da Sancaktepe'de düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Kahvaltı programının ardından Bakan Karaismailoğlu, Sancaktepe Yenidoğan Merkez Hacı Ahmet Çolak Camii cemaati ile buluştu, cemaatin sorunlarını dinledi, çay içti. Bakan Karaismailoğlu camidekilerle sohbetinin ardından, Yenidoğan Merkez Hacı Ahmet Çolak Camii'nde Cuma Namazı kıldı. Caminin bahçesinde cemaatle sohbet eden Bakan Karaismailoğlu'ndan bir kişi 'Rize'ye uçak seferlerinin arttırılması' yönünde istekte bulundu. Bir başka kişiyse yapımı süren Sancaktepe Metro Hattı'yla ilgili bilgi aldı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BAKAN KARAİSMAİLOĞLU SANCAKTEPE'DE CAMİ CEMAATİ İLE BULUŞTU - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU SANCAKTEPE'DE CAMİ CEMAATİ İLE BULUŞTU - Son Dakika
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