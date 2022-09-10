BAKAN KARAİSMAİLOĞLU SANCAKTEPE'DE ESNAFI ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU SANCAKTEPE'DE ESNAFI ZİYARET ETTİ

10.09.2022 01:02
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU SANCAKTEPE'DE ESNAFI ZİYARET ETTİ

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Sancaktepe'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Sancaktepe'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı Yüz Yüze 100 Gün Programı kapsamında dün sabah saatlerinden itibaren Sancaktepe'ye geldi. Kahvaltı programı, Cuma Namazı sonrası Bakan Karaismailoğlu, Sancaktepe Sarıgazi Demokrasi Caddesi'ne geldi. Caddede esnafı ziyaret eden Karaismailoğlu, Sancaktepe Sarıgazi Polis Merkezi Amirliği'ne de uğradı. Buradaki ziyaretlerini tamamlayan Karaismailoğlu, Sancaktepe Samandıra'da bulunan Osmangazi Caddesi'ndeki Ak Nokta'yı ve esnafı ziyaret etti. Bakan Adil Karaismailoğlu, girdiği bir telefon dükkanında lansmanı geçtiğimiz günlerde yapılan iPhone 14'ü de sordu. Esnaf ziyaretlerinin ardından, Ağasar Şalpazarlılar Sancaktepe Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde konuşma yaptı.

"YAPILMIŞ YATIRIMLARLA 20 YILDA 7 MİLYAR SAAT TASARRUF SAĞLADIK"

Ağasar Şalpazarlılar Sancaktepe Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde konuşan Bakan  Karaismailoğlu "Dernekler, sivil toplum örgütleri, hemşehri dernekleri çok önemli. Bizler de bakanlık olarak ülkenin doğusu batısı fark etmiyor, bir kalkınma mücadelesi veriyoruz. Son 20 yıldır sizler de fark ediyorsunuz memlekete giderken, gelirken Anadolu'nun her köşesinde ciddi bir altyapı yatırımı var. Bunlar vatandaşa yansıdığı gibi ülkemizin ekonomik gelişmesine de yansıyor. Zamanın kıymetini bilmiyoruz, geçince kıymetini anlıyoruz. Yapılmış olan son 20 yıldaki yatırımlar sayesinde tam 7 milyar saat tasarruf sağlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu güçlü Türkiye, dünyanın gelişmiş 10 ekonomisinden olacak. Rusya- Ukrayna Savaşı'nda savaştaki aktörlerin iki tarafıyla da görüşen tek lider Sayın Cumhurbaşkanımız, bir barış olacaksa da onun sayesinde olacak." dedi.

Görüntü dökümü

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-Bakan Karaismailoğlu'nun Demokrasi Caddesi üzerindeki esnaf ziyareti -Bakan Karaismailoğlu Ak Nokta'daki konuşması -Bakan Adil Karaismailoğlu'nun Osmangazi Caddesi'ndeki ziyaretleri-Bakan Adil Karaismailoğlu'nun ziyaretlerinden detaylar

-Bakan Karaismailoğlu'nun dernekteki konuşması


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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU SANCAKTEPE'DE ESNAFI ZİYARET ETTİ BAKAN KARAİSMAİLOĞLU SANCAKTEPE'DE ESNAFI ZİYARET ETTİ Bakan Karaismailoğlu Sancaktepe'de esnafı ziyaret etti Bakan Karaismailoğlu Sancaktepe'de esnafı ziyaret etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BAKAN KARAİSMAİLOĞLU SANCAKTEPE'DE ESNAFI ZİYARET ETTİ - Son Dakika

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