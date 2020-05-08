Bakan Karaismailoğlu, şantiye işçileriyle iftar yaptı - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapımı devam eden Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattı inşaatında çalışan şantiye işçileriyle birlikte iftar yaptı. Koronavirüs nedeniyle bu yıl ramazan ayının farklı geçtiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Mesafe anlayışlarımız, alışkanlıklarımız değişti. Hepsine uyarak bütün tedbirlerimizi aldık. Şantiyelerimizi ona göre dizayn ettik. Bu şantiyelerimizde, çalışma arkadaşlarımız büyük bir özveri ile çalışıyorlar. Bunun gibi ülke genelinde binin üzerinde şantiyemiz var" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının Bozüyük- Bilecik arasındaki T26 tünel inşaatının şantiyesini ziyaret etti. Görevlilerden tünel hattıyla ilgili bilgiler alan Bakan Karaismailoğlu, şantiye yemekhanesinde işçilerle sohbet etti. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl ramazan ayının farklı geçtiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Bu akşam Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının Bozüyük- Bilecik arasındaki T26 tünel inşaatının şantiyesinde bulunuyoruz. Bu yıl ramazan ayı farklı geçiyor. Bu mübarek günde işçi arkadaşlarımızla beraber oluyoruz. Onlarla beraber iftar yapacağız. T26 tüneli 6 bin 800 metre, giriş- çıkışlarıyla beraber 8 bin 100 metrelik bir tünel inşaatı. İnşallah Ankara- İstanbul hattı bu T26 tüneli bittiği zaman 14 dakika daha kısalacak" dedi.

'BÜTÜN TEDBİRLERİ ALDIK'

Koronavirüs sürecinde şantiyelerde bütün tedbirlerin alındığını ve buna göre dizayn edildiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Malum kovid sürecinden geçiyoruz. Bu süreçte bütün tedbirlerimizi aldık. Mesafe anlayışlarımız, alışkanlıklarımız değişti. Hepsine uyarak bütün tedbirlerimizi aldık. Şantiyelerimizi ona göre dizayn ettik. Bu şantiyelerimizde, çalışma arkadaşlarımız büyük bir özveri ile çalışıyorlar. Bunun gibi ülke genelinde 1000'in üzerinde şantiyemiz var. Hepsinde gerekli tedbirler alınarak aksamaya mahal vermeden çalışmalarımız devam ediyor. Bu akşam işçi arkadaşlarımızla beraber olacağız. Bu mübarek ramazan akşamını onlarla birlikte geçireceğiz. Onlara bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından şantiye yemekhanesinde işçilerle birlikte oruç açarak, iftar yemeği yedi. İftar yemeğinde koronavirüs tedbirleri kapsamında oturma düzeni de sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapıldı. Bakan Karaismailoğlu'na ziyaretlerinde Bilecik Valisi Bilal Şentürk de eşlik etti.