Bakan Karaismailoğlu, Saray- Kırklareli yolunun temelini attı Açıklaması - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu, Saray- Kırklareli yolunun temelini attı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Saray-Kırklareli kara yolunun tamamlanmasıyla pek çok alanda tasarruf sağlanacağını belirterek, "Projenin tamamlanmasıyla zamandan yıllık 78 milyon lira, akaryakıt tüketiminden ise yıllık 20 milyon lira olmak üzere, yıllık toplam 98 milyon...

Bakan Karaismailoğlu, Saray- Kırklareli yolunun temelini attı Açıklaması, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Saray- Kırklareli kara yolunun tamamlanmasıyla pek çok alanda tasarruf sağlanacağını belirterek, "Projenin tamamlanmasıyla zamandan yıllık 78 milyon lira, akaryakıt tüketiminden ise yıllık 20 milyon lira olmak üzere, yıllık toplam 98 milyon lira tasarruf edilecek" dedi.

Karaismailoğlu, Kırklareli programına Pınarhisar Belediyesini ziyaret ederek başladı, Belediye Başkanı İhsan Talay'dan ilçe hakkında bilgi aldı.

Ardından Saray- Kırklareli yolu temel atma törenine katılan Karaismailoğlu, konuşmasının başında Kırklarelililerin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Bakanlık olarak 2023 kalkınma hedefleri doğrultusunda ülkenin her yanına hizmet götürdüklerini adeta ulaştırma ve altyapı alanında reformlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Hedefimiz ülkemizin her köşesinin dünya ile bağlantısını sağlamak ve kalkınmasına katkıda bulunmak. Böylelikle dünyada ve bölgemizde sarsılmaz bir ekonomik güç olma yolunda ilerleyen ülkemize bu yolda destek vermek. Kırklareli'miz de güzel vatanımızın her köşesi gibi bu hedefe doğru ilerliyor, büyüyor ve zenginleşiyor. En büyük dileğimiz sizlerin desteği ve hayır duaları ile daha pek çok işleri başarmak, gelecekte evlatlarımıza imkanları daha geniş, daha zengin, daha güçlü bir ülke bırakmak. Bizlerle ve yaptıklarımızla iftihar etsinler, örnek alsınlar, daha büyük işleri başaracak gücü kendilerinde bulsunlar."

Kadim tarihi, kültürel dokusu, eşsiz doğal güzellikleri ile Kırklareli'nin özellikle tarıma dayalı sanayinin hızla geliştiği bir merkez olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, kentin büyürken artan ihtiyaçlarını farkında olduklarını ve buna yönelik projeler ürettiklerini dile getirdi.

Bugün Saray - Kırklareli yolunun temelini atıp ardından da Edirne - Kırklareli yolunu 11 kilometrelik bölünmüş yol olarak hizmete açacaklarını bildiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Temelini atacağımız Saray - Kırklareli'nin uzunluğu 71 kilometre, 11 kilometrelik Kırklareli şehir geçişinin üstyapı iyileştirmesiyle Çakıllı, Vize, Pınarhisar çevre yollarının dahil olduğu 27,5 kilometrelik kesim bölünmüş yol, kalan 43,6 kilometrelik kısım tek yol standardında tamamlanacak. 185 metrelik 4 adet köprünün yer aldığı 7,5 kilometrelik Pınarhisar çevre yolunu 2021 yılı içerisinde tamamlamayı, projenin tamamını ise 2022 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Böylece bu hat üzerinde daha güvenli ve daha konforlu bir hat tahsis edilecek ulaşım süresi 78 dakikadan 45 dakikaya düşecek. Saray, Vize, Pınarhisar ilçeleri arasında ağır taşıt trafiği rahatlayacak, Saray - Kırklareli yolu Kırklareli ili kuzeybatısından İstanbul Havalimanı ulaşımını da sağlayacak."

Yol tasarrufu da getirecek

Yapılacak yolun pek çok tasarrufu da beraberinde getireceğini vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Projenin tamamlanmasıyla zamandan yıllık 78 milyon lira, akaryakıt tüketiminden ise yıllık 20 milyon lira olmak üzere, yıllık toplam 98 milyon lira tasarruf edilecek. Karbon emisyon salınımında ise 8 bin 823 ton azalma ile çevresel katkısını da göreceğiz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu son 18 yılda Kırklareli'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 2 milyar 337 milyon lira yatırım yaptıklarını, 2003 yılında 77 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 224 kilometreye çıktığını, bunların yanı sıra demir yolu ve internet alt yapısı içinde çok önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini anlattı.

Kırklareli'nden de geçecek Halkalı - Kapıkule hızlı tren hattının kente büyük katkıları olacağına işaret eden Bakan Karaismailoğlu, "Kırklareli'ni İpek Yolu güzergahının önemli merkezlerinden biri haline getiriyoruz. Bu proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran istasyonlarını kuracağız. Projenin tamamlanmasıyla mevcut hattın kapasitesi 4 kat artacak. Halkalı - Kapıkule - Edirne arası yolculuk seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi 6 saat 30 dakikadan 2 saat 30 dakikaya düşecek" diye konuştu.

Tüm dünyanın dikkatini çeken ulaştırma ve altyapı hamlesinin iki hedefi bulunduğunu ifade eden Karaismailoğlu, ilkinin Türkiye'yi dünya ticaretinin en önemli lojistik koridoru haline getirmek diğerinin ise yapılan yollarla bölgelerin sosyo - kültürel yapısını da güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Törende Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, ile Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, Karaismailoğlu ve beraberindekiler Saray- Kırklareli yolunun temelini attı.

Kırklareli, Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 04:25

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu, Saray- Kırklareli yolunun temelini attı Açıklaması - Son Dakika
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