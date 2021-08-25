BAKAN KARAİSMAİLOĞLU SEL BÖLGESİNDE YOL AĞININ 155,5 KİLOMETRESİ ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 11 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketinde, Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde bin 228 kilometre uzunluğundaki yol ağımızın 155,5 kilometrelik kesiminde hasarlar meydana gelmiştir. Selin hemen ardından itibaren kapanan yollarımızı açmaya başladık. Bugüne kadar yapılan çalışmalarımızla tüm yol kesimlerimizi bir bir trafiğe açtık dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Bartın'da incelemelerde bulundu. Abdipaşa ile Kumluca beldesini bağlayacak 40 metre uzunluğundaki panel köprünün açılışında konuşan Karaismailoğlu, bölgedeki son durumu paylaştı. Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta bin 228 kilometrelik yol ağının 155,5 kilometresinin hasar gördüğünü belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi

Selin hemen ardından itibaren kapanan yollarımızı açmaya başladık. Bugüne kadar yapılan çalışmalarımız ile tüm yol kesimlerimizi bir bir trafiğe açtık. 700 makine, ekipman ve bine yakın personelimizle çalışmalarımız devam etmektedir. Sinop'ta, 564 kilometre yol ağımızdaki 55 kilometrelik kesiminde hasar meydana gelmiştir. Bugüne kadarki çalışmalarımızda yollarda bakım onarım işleri tamamladık. Yollarımız trafiğe açıktır. İyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Selin ardından Ayancık Çayı üzerindeki tüm köprülerin hasar görmesiyle birlikte adeta bir adaya dönen Ayancık ve Türkeli ilçelerimizdeki ulaşımı, ivedilikle hizmete almak üzere çalışmalara başladık.

'18 SAAT GİBİ KISA BİR SÜREDE HİZMETE ALDIK'

Ayancık Çayı üzerindeki geçidin 18 saat gibi kısa bir sürede hizmete alındığını aktaran Karaismailoğlu, Ayancık Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve DSİ Genel Müdürlüğümüz marifetiyle dolgu ve tahkimatları hazırlanan bölgede, TSK tarafından montajı yapılan çelik köprüyü trafiğe açtık. Yine Ayancık Çayı üzerinde kutu menfez kullanarak, çift yönlü araç trafiğine müsaade eden ve yaya geçidine de imkan veren geçişi, 18 saat gibi kısa bir hizmete aldık. Türkeli Çatalzeytin arasını da aynı şekilde acilen hizmete aldık. Kastamonu'da 553 kilometre uzunluğundaki yolun 59,5 kilometrelik kesiminde hasar meydana gelmiştir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla birlikte hasarları giderdik. Kastamonu'nun Çatalzeytin İlçesi ile Türkeliyi birbirine bağlayan köprümüzün yıkılması ile kesilen trafik akışını sağlamak üzere kutu menfezler ile geçici ulaşım yolumuzu tamamlayarak hizmete açtık. Bartın'da sel felaketi sebebiyle 111 kilometre uzunluğundaki 3 adet yolun 41 kilometrelik kesiminde hasar meydana gelmiştir. Yaptığımız çalışmalarla, 3 adet yoldaki 41 kilometrelik kesimdeki hasarlar giderilerek 111 kilometrelik yol kesimi trafiğe açtık dedi.

'40 METRE UZUNLUĞUNDAKİ PANEL KÖPRÜYÜ 6 GÜNDE TAMAMLADIK'

Bartın'ın Ulus ilçesindeki Kumluca-2 köprüsünün kısa zamanda tamamlandığını ifade eden Karaismailoğlu, Bildiğiniz gibi selden dolayı, Kozcağız-Kumluca-Abdipaşa İl yolumuzun 21.nci kilometresindeki Kumluca-2 köprümüz yıkılmıştı. Bugün sizlerle birlikte sel felaketinde yıkılan Kumluca-2 köprümüzün yerine geçici olarak yapılan panel köprüyü de hizmete alıyoruz. Panel köprü malzemelerimizi selin ertesi günü olan 12 Ağustos'ta Karayolları 12'nci Bölge Müdürlüğümüzden TIR'larla buraya nakletmeye başladık. Köprümüzün montajına 16 Ağustos'ta başlayıp 22 Ağustos'ta tamamladık. Köprümüzün genişliği 4,26 metre olup boyu 40 metredir diye konuştu.

'DEVLET HER ZAMAN MİLLETİNİN HİZMETİNDEDİR'

Bölgede 24 saat esasına göre çalıştıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, şunları söyledi

Gün oldu, hasar tespitinde bulunduk. Gün oldu, tahliyelerde yer aldık. Gün oldu selde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazelerine katılarak, yakınlarının acılarını paylaştık. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Buradan milletimize sesleniyorum. Devletimiz, hep yanınızdadır; olmaya da devam ediyor. Devlet, her zaman milletinin hizmetindedir. Sel felaketinin hemen ardından vatandaşlarımızı mahsur kaldıkları yerlerden alıp güvenli bölgelere naklettik. Sel felaketi sonrasında Sinop Ayancık ve Türkeli'nde bulunan vatandaşlarımızın araçlarıyla tahliyesi için bölgeye arabalı vapur getirdik. Arabalı vapur vatandaşlarımızı araçları ile birlikte Kastamonu'nun İnebolu Limanı'na güvenle ulaştırdık. Diğer taraftan Türkeli ve Çatalzeytin arasındaki geçişi sağlayana kadar geçen sürede vatandaşlarımızı helikopterlerle sevdiklerinin yanlarına ulaştırdık. Ayrıca, selin denize taşıdığı tomrukları, romörkörlerimizle ilk defa gerçekleştirilen ağ sistemi kullanarak topladık. Bu şekilde deniz araçlarının seyir emniyetini sağlamış olduk.

Karaismailoğlu, ardından selde zarar gören Zafer köyünü ziyaret etti, Akörensöküler köyünde sele kapılan Arife Ünal'ın oğlu Abdurrahman Ünal'a taziye ziyaretinde bulundu. Selde hasar gören ve yapılan çalışmayla yeniden trafiğe açılan Yenihan ve Kavlakdibi köprülerinde incelemeler yapan Karaismoğlu, daha sonra helikopter ile Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geçti.