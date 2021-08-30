Bakan Karaismailoğlu sel felaketi sonrasındaki çalışmalar hakkında Sinop'ta açıklamada bulundu Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yaşanan sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde 200 kilometrenin üzerindeki yol kesimlerinde hasarlar oluştu. Selin hemen ardından itibaren kapanan yollarımızı açmaya başladık. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla birlikte tüm yol kesimindeki hasarları tamamen giderdik." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Sinop'ta sel bölgesindeki incelemelerinin ardından Ayancık ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere açıklamada bulundu.

Konuşmasına, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak başlayan Karaismailoğlu, Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunun hiçbir zaman kaybolmadığını söyledi.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde 11 Ağustos'ta son yılların en büyük sel felaketinin yaşandığına işaret eden Karaismailoğlu, "Yaşanan sel felaketi sonrası birlik ve beraberliğimizi gördük. Devlet ve millet omuz omuza vererek 11 Ağustos'ta açılan yaraların sarılması ve hayatın en kısa sürede normale dönebilmesi için zamana karşı selden etkilenen vatandaşlarımızın yanında ve yakınında olduk. İlk günden itibaren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız, milletvekillerimiz ve yerel yönetim unsurlarımız ile yoğun ve verimli çalışmalar gerçekleştirdik." diye konuştu.

AK Parti iktidarları boyunca, yaşanan afetlerde dün olduğu gibi bugün de devlet olarak milletin hep yanında olduklarını vurgulayan Karaismailoğlu şöyle devam etti:

"Yaşanan sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde 200 kilometrenin üzerindeki yol kesimlerinde hasarlar oluştu. Selin hemen ardından itibaren kapanan yollarımızı açmaya başladık. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla birlikte tüm yol kesimlerindeki hasarları tamamen giderdik."

Karaismailoğlu, selin ardından Ayancık ilçesinin tüm bağlantı köprülerinin yıkılmasıyla adeta bir adaya dönüştüğüne işaret ederek, "Ekiplerimizin çalışmasıyla dolgusu hazırlanan bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından montajı yapılan çelik köprüyü trafiğe açtık. Yine Ayancık Çayı üzerinde kutu menfez kullanarak çift yönlü araç trafiğine müsaade eden yaya geçidine de imkan veren geçidi 18 saat gibi kısa bir sürede hizmete aldık." diye konuştu.

Kastamonu'da selden zarar gören 75 kilometrelik yol güzergahında iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu şunları kaydetti:

"Kastamonu'da 47, Sinop'ta 31 adet yıkılan ve hasar gören köprülerin yerlerine acil ulaşım yollarını, geçici köprüleri tahsis ettik. Ekiplerimizin üstün gayreti ve dayanışma ruhu ile devlet ve millet el ele sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da felaketin izlerini siliyoruz. Bartın'da ise sel felaketi nedeniyle 111 kilometre uzunluğundaki üç adet yolun 50 kilometrelik kısmında hasarlar oluştu. Yaptığımız çalışmalarla tüm hasarlar giderilerek tüm yollar trafiğe açılmıştır. Ayrıca selin denize taşıdığı tomrukları römorkörlerimizle ilk defa gerçekleştirilen ağ sistemi kullanarak topluyoruz. Bu şekilde deniz araçlarının seyri ve balıkçılarımız için faaliyetlerini gerçekleştirmeleri yönünde emniyeti de sağlamış oluyoruz."

Karaismailoğlu, selden zarar gören tüm yol ve köprülerin projelerinin tamamlayarak yapımlarına başladıklarını da sözlerine ekledi.