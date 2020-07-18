Bakan Karaismailoğlu Selçuk-Ortaklar Şantiyesini ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu Selçuk-Ortaklar Şantiyesini ziyaret etti
Bakanlığı döneminde ilk kez Aydın'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir takım ziyaretlerinin ardından Selçuk-Ortaklar Yolu Şantiye alanında incelemelerde bulundu.
Bakanlığı döneminde ilk kez Aydın'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir takım ziyaretlerinin ardından Selçuk- Ortaklar Yolu Şantiye alanında incelemelerde bulundu. Şantiye alanında yetkililerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, "Aydın bizim için çok değerli bir şehrimiz. Bakanlık olarak Aydın'da çok değerli projelerimiz devam ediyor" dedi.
Selçuk ile Ortaklar arasında devam eden yol çalışmaları hakkında şantiyede Karayolları ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilin en önemli projelerinin başında gelen Aydın- Denizli otoyolu hakkındaki açıklamalarını yineledi. Otoyol ihalesinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Bir süredir ertelenen ihale için en iyi işi yapmak ve büyük firmaların bu iş talip olması için belli bir süre geçmesi gerekiyordu. Çok değerli firmalar bu ihaleye büyük bir ilgi gösterdiler. Şuan ihale tamamlanmış durumda. Bütün hedefimiz 2 yıl içerisinde bu yolu hizmete açmaktır. İnşallah en iyisine layık olan Aydınlı kardeşlerimizle birlikte sürekli beraber olacağız ve projeleri takip edeceğiz. Aydın'a yakışan projelerle birlikte her zaman birlikte olacağız" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 14:25 Kaynak: İHA
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