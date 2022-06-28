Bakan Karaismailoğlu selden etkilenen Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde incelemede bulunarak yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Karaismailoğlu, İnebolu'da, Söke Çayı kenarında selin etkisiyle göçük meydana gelen yolda ve ilçenin sahil kesiminde inceleme yaptı.

Daha sonra İnebolu Belediyesini ziyaret eden Karaismailoğlu, burada İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay ve yetkililerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından ilçenin cadde ve sokaklarında bir süre yürüyen Karaismailoğlu, yakından ilgilendiği esnaf ve vatandaşın taleplerini dinledi.

Karaismailoğlu, İnebolu'daki temas ve incelemelerinin ardından Kastamonu'nun Küre ilçesine hareket etti.

Yol boyunca iş makinalarının dere yataklarındaki çalışmalarını yakından inceleyen Karaismailoğlu, yetkililerden bilgi aldı.