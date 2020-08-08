Bakan Karaismailoğlu Simav'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Abide- Simav arasındaki yol yapım çalışmasını yerinde inceledi. Bakan Karaismailoğlu, "Denizli- Aydın Otoyolu'nun ihalesini yaptık. Dünya ekseninde büyük bir proje. Bu projeye gösterilen ilgi, ihaledeki yarışma, ülkemize ve ekonomimize duyulan bir güvenin göstergesidir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün Kütahya'nın Simav ilçesine geldi. Bakan Karaismailoğlu, yapım çalışmaları süren 38 kilometrelik Abide-Simav arasındaki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Müteahhit firma yetkililerinden bilgi alıp, işçiler ile sohbet etti.