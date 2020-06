Bakan Karaismailoğlu, STK temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sırtlarını terör örgütüne dayayıp belediyeleri gasbedenleri, sizlerin hakkını yiyenleri bir bir temizledik, temizlemeye devam ediyoruz. Hiç kimse vatandaşımızı tehdit edemez, hakkını, rızkını çalamaz." dedi.

Siirt'teki temaslarını sürdüren Bakan Karaismailoğlu, bir otelde onuruna verilen yemekte STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Siirt'in evliyalar ve alimler yurdu olarak kendilerine huzur veren ve heyecanlarını artıran bir şehir olduğunu söyledi.

Siirt'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için çok özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Mayası böyle büyük bir mirasla karılmış olan Siirtli kardeşlerimin yanında olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Siirt'in sayın Cumhurbaşkanımızın gönlünde de çok özel bir yeri var. AK Parti'nin hikayesinin başladığı yer Siirt'tir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu yola çıktığında sizinle yürüdü, en büyük desteği verdiniz. Sizlerin desteğiyle de bu noktalara geldik." dedi.

Çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini belirten Karaismailoğlu, Doğu ve Güneydoğu illerini birer cazibe merkezi haline getireceklerini anlattı.

"Sırtlarını terör örgütüne dayayıp belediyeleri gasbedenleri, sizlerin hakkını yiyenleri bir bir temizledik, temizlemeye devam ediyoruz. Hiç kimse vatandaşımızı tehdit edemez, hakkını, rızkını çalamaz." ifadesini kullanan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Artık bölge insanımız hizmete doyuyor. Terör mağduru olan bölgeleri yeniden yapılandırıyoruz. Mağdur vatandaşlarımızın zararlarını karşıladık. Şehirlerimizde büyük bir imar, inşa ve ihya seferberliği başlattık. Son 18 yıl içinde sadece ulaşım ve iletişim yatırımlarına 3 milyar lira harcadık. Bizden önce bu rakam sadece 58 milyon liraydı."

Siirt'te de AK Parti'den önce sadece 7 kilometre bölünmüş yol olduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, "Şimdi ise bölünmüş yol uzunluğu 125 kilometredir. Yani bölünmüş yolları 18 yılda 18 katına çıkardık." diye konuştu.

Yaptıkları çalışmalarla Siirt'i Van ve Bitlis'e bölünmüş yollarla bağladıklarını dile getiren Karaismailoğlu, kentte son 18 yılda 14 projeyi tamamlayarak hizmete aldıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, kentte şu anda 3 milyar lira değerinde 9 projenin devam ettiğini aktararak şöyle devam etti:

"Bu projelerin başında Siirt- Kurtalan bölünmüş yolu ve hava limanı bağlantı yolu geliyor. Biliyorsunuz orada Ilısu Barajı'nın olması nedeniyle Reşat Baysal Varyantı'nı yapıyoruz. 54 kilometre uzunluğundaki Siirt- Eruh yolunun da yapımına devam ediyoruz."

İlçelerdeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Karaismailoğlu, bu yolların da güvenli ve konforunun üst seviyede olacağını belirtti.

"Açtığımız her yeni yol, tıpkı bir akarsu gibi geçtiği yere can verecek"

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören'in girişimleriyle sürdürülen Siirt-Kurtalan demir yolu çalışmasına da değinen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Siirt'i sadece kara yolunda değil demir yolunda da bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz. 34 kilometrelik Siirt- Kurtalan Hızlı Demiryolu projemizin, etüt ve proje çalışmalarını önümüzdeki ay bitiriyoruz. Projenin fiziki işlerini hızlıca başlatabilmek için orta vadeli programa dahil edeceğiz. Yapılan her yeni yatırım, açılan her yeni fabrika, her yeni işletme, bu güzel şehrin ekonomik kalkınmasına, sizlerin refahına doğrudan hız kazandıracak. Açtığımız her yeni yol, tıpkı bir akarsu gibi geçtiği yere can verecek."

Karaismailoğlu, el ele verip bu ülkeyi bir baştan bir başa kalkındırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kentin ulaşım sorunlarının değerlendirildiği toplantıya Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve STK temsilcileri katıldı.