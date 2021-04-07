Bakan Karaismailoğlu: "Şu anda tamamen milli imkanlarla geliştirilip üretilmesi planlanan Türksat 6A yerli haberleşme uydumuzun üretim ve entegrasyon... - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Şu anda tamamen milli imkanlarla geliştirilip üretilmesi planlanan Türksat 6A yerli haberleşme uydumuzun üretim ve entegrasyon...
07.04.2021 10:59
Bakan Karaismailoğlu: "Şu anda tamamen milli imkanlarla geliştirilip üretilmesi planlanan Türksat 6A yerli haberleşme uydumuzun üretim ve entegrasyon süreçleri yoğun bir şekilde devam ediyor.
Bakan Karaismailoğlu: "Şu anda tamamen milli imkanlarla geliştirilip üretilmesi planlanan Türksat 6A yerli haberleşme uydumuzun üretim ve entegrasyon süreçleri yoğun bir şekilde devam ediyor." - ANKARA
Türksat, Milli, Güncel, Son Dakika
Kaynak: İHA
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