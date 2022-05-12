Bakan Karaismailoğlu, 'Tam Donanımlı Köprüüstü Simülatörü"nü deneyimledi - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Araklı Belediyesinde muhtarlarla buluştu. Muhtarlarla bir süre sohbet eden Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, ziyareti esnasında fakültedeki tam donanımlı köprü üstü simülatörünü deneyimledi.