Bakan Karaismailoğlu, 'Tam Donanımlı Köprüüstü Simülatörü"nü deneyimledi - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu, 'Tam Donanımlı Köprüüstü Simülatörü"nü deneyimledi

12.05.2022 17:44

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Araklı Belediyesinde muhtarlarla buluştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Araklı Belediyesinde muhtarlarla buluştu. Muhtarlarla bir süre sohbet eden Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, ziyareti esnasında fakültedeki tam donanımlı köprü üstü simülatörünü deneyimledi.

Bakan Karaismailoğlu, 'Tam Donanımlı Köprüüstü Simülatörü nü deneyimledi
Bakan Karaismailoğlu, 'Tam Donanımlı Köprüüstü Simülatörü nü deneyimledi
Bakan Karaismailoğlu, 'Tam Donanımlı Köprüüstü Simülatörü nü deneyimledi
Bakan Karaismailoğlu, 'Tam Donanımlı Köprüüstü Simülatörü nü deneyimledi

YORUMLAR
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Karadeniz Teknik Üniversitesi, Adil Karaismailoğlu, Sürmene, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu, 'Tam Donanımlı Köprüüstü Simülatörü'nü deneyimledi - Son Dakika


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