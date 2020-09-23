Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu TCDD'nin 164. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu TCDD'nin 164. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu

Son dakika gündem haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin, Yeni İpek Yolu'nun en önemli geçiş alanı ve bölgesinin lojistik süper gücü olacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin, Yeni İpek Yolu'nun en önemli geçiş alanı ve bölgesinin lojistik süper gücü olacağını söyledi.

Karaismailoğlu, TCDD'nin 164. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kurumun Genel Müdürlük binasında yaptığı konuşmada, TCDD'nin yük ve yolcu taşımacılığındaki kapasitesini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

TCDD'nin yük ve yolcu taşımacılığında dünyanın önemli markalarından olacağını dile getiren Karaismailoğlu, "Yeni İpek Yolu'nun en önemli geçişi, bölgemizin lojistik süper gücü olacağız. Bütün bunları TCDD'mizin deneyimi, gücü ve başarma arzusu ile hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Cumhuriyetin 100. yılında, "demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan" şiarına daha büyük bir coşkuyla sahip çıkacaklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde çok daha yüksek hedeflere ulaşacağız. Türkiye'nin en güvenilir ulaşım markası olmak, Avrupa'nın en fazla yolcu taşıyan demir yolu markası haline gelmek, ülkemizin büyük şehirlerinin tamamına hızlı tren erişimi sağlamak istiyoruz. Kargo, lojistik ve yük taşımacılığında lider olmak, ekspres hatlar ile Avrupa'nın öncü deneyim, kültür odaklı turizm hatlarını oluşturmak arzusundayız. Dahası, müşteri memnuniyeti uygulamalarımızla vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermek üzere gerekli yapılanmayı oluşturacağız."

"YHT hattımızda 2009'dan bugüne kadar 53 milyon vatandaşımıza hizmet ettik"

Bakan Karaismailoğlu, 1940'lı yıllardan itibaren demir yolları alanında büyüme hızının duraklatıldığına işaret etti.

Vizyon ve planlamada ortaya çıkan eksiklikler nedeniyle demir yollarının ihmal edildiğini anlatan Karaismailoğlu, "Bu durum kabul edilebilir miydi? Elbette hayır. Demir yollarımızı 2003 yılından itibaren yeniden şahlandırdık. 18 yıllık iktidarımız döneminde, memleketin her noktasına raylarımızı götürdük ve yüksek hızlı trenlerimizle ulaşım devrimi gerçekleştirerek, yolcu ve yük taşımacılığında kapasitemizi kat be kat artırdık." ifadesini kullandı.

Milli ulaşım ve altyapı politikası doğrultusunda yük ve yolcu taşımacılığında ikinci bir demir yolu çağı başlattıklarını belirten Karaismailoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında kullanılmayan hatların rehabilitasyon projelerini hazırladıklarını söyledi.

İstanbul Boğazı'nı raylarla geçerek, Asya ve Avrupa'yı demir yoluyla birbirine bağladıklarına işaret eden Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Ulaşımın tüm modlarıyla entegre lojistik projelerimizle geleceğin yol haritasını çizdik. 2003'ten bugüne yaptığımız 162,6 milyar liralık demir yolu yatırımımızla, 10 bin 959 kilometre olan hat uzunluğumuzu 13 bin 836 kilometreye çıkaracağız. Ayrıca ülkemizi yüksek hızlı trenle tanıştırdık. 2020 yılı itibariyle bin 246 kilometreye ulaşan YHT hattımızda 2009'dan bugüne kadar 53 milyon vatandaşımıza hizmet ettik."

Konuşmanın ardından TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, yeni nesil minyatür tasarımcısı Ahmet Faruk Yılmaz tarafından yapılan ve TCDD'nin 164 yıllık yolcuğunu anlatan minyatürü Bakan Karaismailoğlu'na hediye etti.

Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu TCDD'nin 164. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu

İpek Yolu, Türkiye, Avrupa, Bakan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu TCDD'nin 164. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu - Son Dakika Ekonomi

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