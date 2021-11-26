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Bakan Karaismailoğlu, TCDD'nin Çözüm Merkezi'ni test etti - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu, TCDD'nin Çözüm Merkezi'ni test etti

26.11.2021 13:48
Bakan Karaismailoğlu, TCDD'nin Çözüm Merkezi'ni test etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TCDD Taşımacılık A.Ş'nin "Çözüm Merkezi" uygulamasını test etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TCDD Taşımacılık A.Ş'nin "Çözüm Merkezi" uygulamasını test etti. Uygulamayı deneyen ve sistem üzerinden talep oluşturan Karaismailoğlu, vatandaştan en kısa zamanda geri bildirim alınmasını sağlayan uygulamalar ile hizmet kalitesinin daha da artırıldığını vurguladı.

9. Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail, 25-27 Kasım tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar&Kongre Merkezi'nde ziyarete açık bulunuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, fuarın açılış konuşmasının ardından stantları ziyaret etti. TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, kurumun standını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu'na demiryolu taşımacılığının öncü markası olan TCDD Taşımacılığın projeleri ile "Çözüm Merkezi" uygulaması hakkında bilgi verdi. Ulaşılabilirlik, hız ve yolcu memnuniyetini aynı çatı altında toplayan "Çözüm Merkezi" uygulamasını stant alanında deneyimleyen Karaismailoğlu, uygulama hakkında beğenilerini iletirken, vatandaştan en kısa zamanda geri bildirim alınmasını sağlayan bu uygulamalar ile hizmet kalitesinin daha da artırıldığına dikkati çekti.

Uygulamayı deneyen ve sistem üzerinden talep oluşturan Bakan Karaismailoğlu dijital dünyada görüş ve isteklerin saniyeler içeresinde ulaştırıldığını, dolayısıyla yeni dünya düzeni içerisinde kurumların da hizmetlerini daha dinamik hale getirmek zorunda olduğunu, ulaştırma ve demiryolu sektörünün bu gelişmeler dışında kalmadığını belirtti. Müşteri memnuniyetini esas alan modern müşteri ilişkileri yönetimi modelini kuracaklarını kaydeden Karaismailoğlu, " Türkiye'nin en köklü kurumlarından TCDD Taşımacılık A.Ş'yi dünyanın en gözde işletmelerinden biri haline getireceğiz" dedi.

Demiryolu taşımacılığının halka dönük yüzünde dijitalleşme yolunda en önemli adımlardan biri sayılan "Çözüm Merkezi" uygulaması, TCDD Taşımacılık A.Ş standının en dikkat çeken alanı oldu. Ağustos 2021 itibarıyla kullanımına geçilen "Çözüm Merkezi" uygulaması hem kurum içi görevlendirme hem de yolcuların talep, şikayet ve önerilerinin tek merkezden iletildiği bir platform olarak kurum vizyonunun gerçekleştirilmesine önemli katkılar sunuyor.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Adil Karaismailoğlu, İstanbul, Kongre, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu, TCDD'nin Çözüm Merkezi'ni test etti - Son Dakika


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