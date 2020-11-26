Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'un ulaşım sorunları için gelen heyeti kabul etti - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'un ulaşım sorunları için gelen heyeti kabul etti

26.11.2020 15:27
Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'un ulaşım sorunları için gelen heyeti kabul etti, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanuni Bulvarı'nı aktif hale getirmek için Çömlekçi kavşağını kaldırarak Trabzon'un merkezine gidecek yollara entegrasyonunu sağlayacaklarını bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanuni Bulvarı'nı aktif hale getirmek için Çömlekçi kavşağını kaldırarak Trabzon'un merkezine gidecek yollara entegrasyonunu sağlayacaklarını bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaismailoğlu, Trabzon'un trafik sorunlarıyla ilgili çözüm projeleri için kentten gelen heyetle Bakanlıkta görüştü.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Trabzon için büyük bir ihtiyaç olan Trabzon Sahil Yolu Maçka bağlantısı projesi ve Akçaabat Çevre Yolu projesiyle ilgili istişarelerde bulunulduğunu, proje, plan, imar, uygulama süreçlerine ilişkin mutabık kalındığını belirtti.

Bu projelerle turizm ulaşımını kolaylaştıracaklarını, yaz aylarında gurbetçilerin ve turistlerin gelmesiyle artan şehir içi trafiğinin de rahatlayacağını bildiren Karaismailoğlu, "Kanuni Bulvarı ile ilgili mevcut durum tespit edildi ve bir çalışma yapıldı. Kanuni Bulvarı'nı aktif hale getirmek için Çömlekçi kavşağını kaldırarak Trabzon'un merkezine gidecek yollara entegrasyonunu sağlayacağız. Kanuni Bulvarı'nın Değirmendere'ye bağlanmasıyla da aynı zamanda sahil yolunun trafiğini azaltmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Çömlekçi kavşağının günün her saatinde yoğun olduğuna dikkati çekerek, "Araç geçişi, kapasitesinin çok üzerinde. Bu yoldan Trabzon limanının yollarımıza etkisini de düşünürsek bu projeyle Trabzon'un özellikle yaz döneminde artan trafik yoğunluğunu azaltacağız. Çömlekçi'de yapılan düzenlemeyle mevcut trafik yoğunluğunu hafifletmiş olacağız." bilgilerini verdi.

Bakan Karaismailoğlu, şehir için önemli bir proje olan Akçaabat Çevre Yolu projesini titizlikle hazırladıklarını, viyadük ve tünel kombinasyonuyla hazırlanan projenin şehrin trafik yükünü hafifleteceğini ifade etti.

Şehrin en önemli yaşam alanlarından olan Çukurçayır ve Boztepe'ye ulaşımı rahatlatacak Çukurçayır-Değirmendere bağlantısını yapacaklarını belirten Karaismailoğlu, Yomra yönünden gelen araçların şehir içi trafiğine girmeden Boztepe ve Çukurçayır'a gidebilmesi için bağlantı yollarını yapacaklarını, bu bağlantılarla Trabzonlulara daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlayacaklarını kaydetti.

Karaismailoğlu, Söğütlü balıkçı barınağı yapımının hızlandırılması talimatını vererek, Gülcemal Projesi ile ilgili Trabzon Büyükşehir Belediyesine destek olma konusunda çalışma yapılacağını bildirdi.

Toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve AK Parti İl Başkanı Haydar Revi katıldı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'un ulaşım sorunları için gelen heyeti kabul etti - Son Dakika Ekonomi


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