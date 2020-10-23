Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu "Türk Demiryolu Zirvesi"nde demir yolu yatırımlarını değerlendirdi - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu "Türk Demiryolu Zirvesi"nde demir yolu yatırımlarını değerlendirdi

23.10.2020 20:21
Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu

Son dakika haberi... ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türk Demiryolu Zirvesi"nin kapanış oturumunda konuştu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türk Demiryolu Zirvesi"nin kapanış oturumunda konuştu. Karaismailoğlu, "Biz 18 yılda devrim niteliğinde ulaştırma-altyapı yatırımları yaptık. Burada ulaştırma altyapısına yaklaşık 907 milyar TL'lik yatırım yaptık. Bunun da yüzde 18'i demir yolu" dedi.

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Sirkeci Garı'nda düzenlenen "Türk Demiryolu Zirvesi"ne katılarak, burada yapılan "2023 Demiryolu Vizyonu Oturumu"nda gazeteci Hakan Çelik'in sorularını cevapladı.

18 yıldır büyük bir atılım gerçekleştirdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, Sirkeci Garı'nın önemine vurgu yaptı. Karaismailoğlu, "Sirkeci garı, önemli yapılardan bir tanesi. Hem ulaşım anlamında, hem tarihi anlamında. 1860'larda ilk demiryolu faaliyetlerini başlattık. Tarihi anlamda çok önemli bir mekandayız. İstanbul'a çok büyük katkıda bulunmuş. Bu banliyö hattı 55 yıl hizmet verdi. Sonra Marmaray hizmete girdi. Önce Kazlıçeşme - Ayrılıkçeşme olarak sonra Halkalı -  Gebze olarak hizmet verdi" şeklinde konuştu.

"DEMİRYOLUNDAKİ ATILIMI HEP BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"Yatırımları değerlendiren Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2002 yılına kadar ihmal edilen demiryolları artık 2002 ile önemli bir yatırım yapıldı ama yeterli değil. Bundan sonra bunun üzerine çok daha fazla şey katarak yeni teknolojilerle, hızlı trenlerle, elektrikli sinyalli hatlarımızla birlikte bundan sonra demiryolunda devrim niteliğinde yenilikler yapacağız. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Bu haftaki 4 günlük zirve de tamamen o amaçla düzenlendi. İnşallah buradaki çok değerli fikirler, katkılar, özel sektör temsilcilerinin ve üniversitelerin katkıları yolumuza ışık tutacak. Çok kıymet veriyoruz onlara. Notlarımızın hepsini alıyoruz. İnşallah bu demiryolundaki atılımı hep birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"907,2 MİLYAR LİRA ULAŞTIRMA ALT YAPISINA YATIRIM YAPTIK"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, eylül ayı itibarıyla demir yolu yatırımlarının karayolu yatırımlarını yakaladığını belirterek, "Burada yaklaşık 907,2 milyar lira ulaştırma alt yapısına yatırım yaptık. Bunun yüzde 18'i demiryolu. Tabii bunun ağırlıklı olarak diğer tarafı kara yolları. İnşallah Eylül 2020 itibari ile artık karayolları ve demiryolu yatırımları başa baş gelecek. Yani yüzde 65'e yüzde 18 oran birbirini yakaladı. Hedefimiz bundan sonra karayollarını biraz daha aşağıya çekmek, demiryollarını biraz daha yükseltmek. Dünyada söz sahibi olmak için, bölgesinde lider olmak için demiryolu bizim için çok önemli hedeflerimizden bir tanesi. Zaten 2002'den sonra yüksek hızlı trenlerle daha yeni tanıştı ülkemiz. Mevcut hatlarımızda sinyalli elektrik hatlarımızı 3-4 katına çıkardık" diye konuştu.Türkiye'de yıllarca kara yolu yatırımlarının demir yolu yatırımlarından çok fazla olduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Aktif havalimanı sayısının 18'den 56'ya çıktığını, yapımı devam eden 5 yeni havalimanı projesi tamamlandığında havadaki güçlerini perçinleyeceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "6 bin kilometrelik bölünmüş yol ağını 30 bin kilometrelere çıkardık. 18 yılda oldu bunların hepsi. 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya çıkardık. 30 milyon yolculukları 210 milyon yolculuklara çıkardık. Artık herkesi uçurabiliyoruz. Havayolu halkın yolu oldu. Demiryolunda da normalde 12 bin 800 kilometrelik demiryolu hattımız var. Bunun bin 200 kilometresi hızlı tren hattı. Hedefimiz 2023 yılı itibariyle bunu hızlı trende 3 binlere çıkarmak. Normal konvansiyonel hatlarla birlikte de 18 binlere çıkarmak. Bir taraftan hızlı trenler, bir taraftan yük trenleri topyekün bir çalışma var ülkemizin her bir noktasında" 2023 hedeflerimiz var ama 2023'ten sonrası için de hedeflerimiz var. Acil olan bölgeleri inşallah en kısa zamanda tamamlayıp onları da sistemimize dahil edeceğiz. Marmaray zaten bu işin mihenk taşı. Bütün orta koridor üzerinde Pekin'den Londra'ya kadar bir ulaşım aksı artık çalışmaya başladı. Hızlı bir şekilde de devam ediyor. Dünyada da bir lojistik üs olarak orta konumdayız."

ASELSAN İLE BERABER YERLİ SİNYALİZASYON İMALATI SÜRÜYORKaraismailoğlu, demir yollarında yerli sinyalizasyon için yerli paydaşlarla beraber çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Sinyalizasyonda dünya çapında hep bağımlı şirketlerle çalışıyorduk şimdiye kadar. Artık orada yerli sinyale döndük. İnşallah bunun en güzel örneğini Gayrettepe Havalimanı hattında Asalsan ile ortak bir çalışmamız var. Yerli sinyalin ilk defa orada şu an imalatları devam ediyor. Bundan sonra inşallah bunu da hızlı trenlere ve bizim konvansiyonel hatları da buna aktarıp bide yerli ve milli sinyal çok önemli. Bizim olmazsa olmazımız. Onu da başardığımızda artık önümüzde kimse duramayacak" ifadelerini kullandı.

"MARMARAY'DAN İNEN BİR YOLCU AKTARMA İLE DİREKT HAVALİMANI YOLCUSU OLABİLECEK"Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Gayrettepe Kağıthane Havalimanı hattı 37 kilometre. Bunun Kağıthane Havalimanı tarafını mayıs 2021 olarak hedefledik. O doğrultuda çalışıyoruz. Eylül 2021 itibariyle hattın tamamını, Gayrettepe Havalimanını açmak. 2022 yılında bu 32 kilometrelik havalimanı Halkalı hattını da faaliyete aldığımızda Marmaray'dan inen bir yolcu aktarma ile direkt havalimanı yolcusunu alabilecek. Tabii Halkalı'dan Başakşehir, Kayaşehir, Arnavutköy ve oradan havalimanına ulaştıktan sonra aynı trenle Kemerburgaz, Göktürk, Kağıthane ve Gayrettepe tarafına da geçebilecek. Yani bir ringi tamamlamış olacağız. Gebze'den binen bir kişi Halkalı'dan havalimanına gidip oradan Kağıthane Gayrettepe'ye inebilecek. Böyle bir ring çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"DÜNYA SALGINLA SAVAŞIYOR AMA BİZ AÇILIŞLAR YAPIYORUZ, TEMELLER ATIYORUZ"

Pandemi sürecinde çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizde tedbir aldık maske mesafe temizlik kurallarına dikkat ettik. Az hasarla belli bir süreyi atlattık. Pandemi de hiç durmadık. İşlerimizi takip ettik. Süreçlerimizi devam ettiriyoruz. Dünya salgınla savaşıyor ama biz açılışlar yapıyoruz, temeller atıyoruz. Ülkemizin geleceği için durmadan yorulmadan çalışıyoruz. Kısa süreli aksamalar yaşandı ama onu en kısa sürede telafi edeceğiz. Biz yüzbinlerce arkadaşımızla beraber bir ekibiz. Çok büyük bir özveri var" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu Türk Demiryolu Zirvesi nde demir yolu yatırımlarını değerlendirdi

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu 'Türk Demiryolu Zirvesi'nde demir yolu yatırımlarını değerlendirdi - Son Dakika

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