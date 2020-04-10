Bakan Karaismailoğlu, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Karaismailoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "175 yıldır emniyetimiz ve güvenliğimiz için, canları pahasına gecesini gündüzüne katan Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutlarım." ifadelerini kullandı.