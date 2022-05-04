BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜRK SİVİL HAVACILIĞI, KÜRESEL GÜCE DÖNÜŞTÜ - Son Dakika
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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜRK SİVİL HAVACILIĞI, KÜRESEL GÜCE DÖNÜŞTÜ

04.05.2022 00:25

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize- Artvin Havalimanı incelemelerinin ardından geldiği Trabzon'da AK Parti Trabzon İl Teşkilatı bayramlaşma programına katıldı, partililerle bayramlaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize- Artvin Havalimanı incelemelerinin ardından geldiği Trabzon'da AK Parti Trabzon İl Teşkilatı bayramlaşma programına katıldı, partililerle bayramlaştı. Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, lig şampiyonu Trabzonspor'u kutladı.

Türksat 6A'yı Cumhuriyet'in 100'üncü yılında uzaya göndereceklerini duyuran Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımları için son 20 yılda, 1 trilyon 337 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki hükümetlerimiz döneminde; Ülkemizin bölünmüş karayolu uzunluğunu 4,5 kat artırarak 28 bin 650 kilometreye çıkardık. Tünellerimizi 50 kilometreden alıp, tam 13 kat artırarak 651 kilometreye çıkardık. Köprü ve viyadüklerimizi 729 kilometreye uzattık. 30 Nisan Cuma günü Trabzon Havalimanı da 87 uçuş 10 bin 557 yolcuya ev sahipliği yaparak son 2 yılın rekorunu kırdı. Mavi Vatan'da da söz sahibiyiz. Uzayda izi olmayanın karada gücü perçinlenmez ilkesi ile uydu-uzay çalışmalarımızı hızlandırdık.Türksat5A ve Türksat5B haberleşme uydusunu başarı ile uzaya gönderdik. Aynı yıl 2 uydu birden gönderen nadir ülkelerden olduk. Yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat6A'yı Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında uzaya göndereceğiz. Siber alanda ciddi büyümeler gerçekleştirdik" dedi.

'MUHALEFET PARTİLERİ KOMPLEKSE KAPILIYOR'

Muhalefet partilerini eleştiren Bakan Karaismailoğlu, "Bizler çalıştıkça, bizler ürettikçe, bizler irade ortaya koydukça; muhalefet partileri komplekse kapılıyor. O komplekslerini kapatmak için de kibirlerini kabartıyorlar. Toplandıkları masalar etrafında milletin derdi yok, kendi dertleri var. Türkiye için yaptıklarımızı görmek istemeyenler, projelerimizi anlatsak da anlamayanlar, Türkiye için kurduğumuz hayalin farkında olmayanlar, ancak iftira atarlar. Onlar iftira atmaya, projeleri karalamaya devam etsin. Bizler milletimizle Türkiye'yi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜRK SİVİL HAVACILIĞI, KÜRESEL GÜCE DÖNÜŞTÜ
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜRK SİVİL HAVACILIĞI, KÜRESEL GÜCE DÖNÜŞTÜ
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜRK SİVİL HAVACILIĞI, KÜRESEL GÜCE DÖNÜŞTÜ
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜRK SİVİL HAVACILIĞI, KÜRESEL GÜCE DÖNÜŞTÜ

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Rize Artvin Havalimanı, Adil Karaismailoğlu, Cumhuriyet, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜRK SİVİL HAVACILIĞI, KÜRESEL GÜCE DÖNÜŞTÜ - Son Dakika


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