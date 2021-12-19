Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye artık bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geldi artık" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye artık bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geldi artık"

" 6A ile birlikte 9. uydumuz olacak, 20 yıl önce hayal edilemezdi bunları söyleyince garip garip bakıyorlardı. Şimdi artık öbür uyduyu ne zaman atıyoruz soruları gelmeye başladı. Bunlar ülkemizin geldiği konumu gösteren çok önemli veriler aslında"

"Gençlerle birlikte inşallah onları da ekibimize katacağız. Türkiye artık bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geldi artık"

Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay: " İnanan bir gençliğimiz var. Geleceğe çok daha pozitif bakmamızın arkasındaki en güçlü sebeplerden birisi bu"

"Güçlü bir liderliğimiz var ikisini birleştirdiğimizde hamdolsun çok daha güçlü bir Türkiye'yi gelecekte göreceğiz"