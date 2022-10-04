Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, cep telefonuyla konuşma süresinde Avrupa'da ilk sırada - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, cep telefonuyla konuşma süresinde Avrupa'da ilk sırada

04.10.2022 11:27
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, cep telefonuyla konuşma süresinde Avrupa'da ilk sırada

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2022 yılı ikinci çeyreğinde cep telefonuyla aylık ortalama 560 dakika konuştuk. Türkiye, bu mobil kullanım süresiyle Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı" dedi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2022 yılı ikinci çeyreğinde cep telefonuyla aylık ortalama 560 dakika konuştuk. Türkiye, bu mobil kullanım süresiyle Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan 'Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu'nu değerlendirdi. Karaismailoğlu, 2022 yılı ikinci çeyreği itibarıyla 459 şirketin 828 yetki belgesi bulunduğunu, sektörde faaliyet gösteren işletmecilerin ikinci çeyrekte net satış gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 29,2 milyar liraya yükseldiğini ifade etti.

'CEP TELEFONUYLA AYDA ORTALAMA 560 DAKİKA KONUŞTUK'Bakan Karaismailoğlu, mobil abone sayısının 88,5 milyona ulaştığını, mobil abone yaygınlığının da yüzde 104,6 seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, mobil abonelerin 82,4 milyonunun 4,5G aboneliğini tercih ettiğini kaydetti. 4,5G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 93'ünü oluşturduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı 7,8 milyon seviyesinde gerçekleşti. 2022 yılı ikinci çeyreğinde cep telefonuyla aylık ortalama 560 dakika konuştuk. Türkiye, bu mobil kullanım süresiyle Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı" dedi.'FİBER İNTERNET ABONE SAYISI 5,2 MİLYONU GEÇTİ'İkinci çeyrekte ayrıca yaklaşık 2,2 milyon mobil abonenin numarasını taşıdığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Toplam taşınan mobil numara sayısı 162 milyona ulaştı. İnternet abone sayısı 71 milyonu mobil olmak üzere toplam genişbant internet abone sayısının 89,5 milyona çıktı. Abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 arttı. Bu yılın ikinci çeyreğinde 488 bin kilometre fiber altyapısına ulaştık. Fiber internet abone sayısı da yıllık bazda yaklaşık yüzde 20,4 artışla 5,2 milyonu geçti. Genişbant internet abonelerin kullanımları da 2022 yılı ikinci çeyreğinde önemli ölçüde artış gösterdi. Sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 238 gigabyte seviyesinde, mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı ise 12,8 gigabyte seviyesinde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, cep telefonuyla konuşma süresinde Avrupa'da ilk sırada - Son Dakika

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