Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye, dijital iletişim ve haberleşmede gelişmiş ülkelerle aynı seviyeyi yakaladı" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye, dijital iletişim ve haberleşmede gelişmiş ülkelerle aynı seviyeyi yakaladı"

28.12.2020 22:09
Bakan Karaismailoğlu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin dijital iletişim ve haberleşme alanında gelişmiş ülkelerle aynı seviyeyi yakaladığını belirterek, "Yolcu ve yük taşımada tüm hizmetlerde dijitalleşmeyi sağlarken, bölgemizde ve dünyada lider ülke olmak yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin dijital iletişim ve haberleşme alanında gelişmiş ülkelerle aynı seviyeyi yakaladığını belirterek, "Yolcu ve yük taşımada tüm hizmetlerde dijitalleşmeyi sağlarken, bölgemizde ve dünyada lider ülke olmak yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, Turkcell'in ana sponsorluğunda gerçekleştirilen "Platin Global 100 Ödülleri Töreni"ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasında Türkiye'nin, gelişmiş ülkelerle eş zamanlı gerek kamuda gerek özel sektörde dijitalleşme vizyonunu benimsediğini ve çok hızlı bir dönüşüm sürecine girdiğini anlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de birçok sektörde hayatı yavaşlatırken bilişim sektörünün ve dijitalleşmenin bir o kadar hız kazandığını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Eğitim, ticaret, yayıncılık ve buna benzer pek çok faaliyet alanı uzaktan ve online olarak yeni bir faza geçti. Rakamlarla ifade edersek, 2020'de, iletişim ve haberleşme sektörü, yüzde 14 oranında büyüdü. 2020 yılının ikinci çeyreğinde, bir önceki döneme göre, internet veri kullanım oranı; yüzde 55 arttı. Eve kadar fiber internet abone sayısı yüzde 31 ve kablo internet abone sayısı yüzde 20 artış gösterdi. Bu dönüşümü hepimiz bekliyorduk. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaptığımız hazırlıklar sayesinde artan talebe güçlü bir şekilde cevap verdik. İnternet erişim potansiyelimiz katbekat artarken, kullanıcılara yansıyan maliyetler 10 yıl öncesinin yüzde 10'una kadar indi."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye'nin dijital iletişim ve haberleşme alanında gelişmiş ülkelerle aynı seviyeyi yakaladığına dikkati çekerek, "Öyle ki, yük, insan ve veri ulaştırmadan sorumlu bir Bakanlık olarak, ülkemizde, ulaştırmanın her modunda hızlı bir dijitalleşme sürecini başlattık. Yolcu ve yük taşımada tüm hizmetlerde dijitalleşmeyi sağlarken, bölgemizde ve dünyada lider ülke olmak yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sinyalizasyon otomasyon sistemlerimiz için yazılımları yerli ve milli olarak üretebiliyoruz"

Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi'ni tamamlayıp tüm bileşenlere ve kamuoyuna ilan ettiklerini aktaran Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile yollar, kullanıcılar ve araçlar arasındaki bağı haberleşme teknolojileri vasıtasıyla izliyoruz ve ölçüyoruz. Yeni yaptığımız ve yenilediğimiz kara, hava, demir ve denizyollarını AUS'a uygun işletiyoruz. Dahası, bugün vatandaşlarımızın kullandığı akıllı otoyollarımız, demiryollarında hata payını sıfıra indiren sinyalizasyon otomasyon sistemlerimiz için yazılımları yerli ve milli olarak üretebiliyoruz."

Bakan Karaismailoğlu, kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içinde "Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2020-2023 Eylem Planı"nı hazırladıklarını belirterek, "Sırasıyla 5A ve 5B uydularını uzaya fırlatacak Türkiye, halen yerli olanaklarla ürettiği 6A uydusunu tamamlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Artık kendi ürettiğimiz uydularla uydu hizmetleri ihraç eden bir ülke olmaya doğru ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin artık dizginlerini kendi elinde tuttuğu, parlak bir geleceği olduğuna vurgu yapan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Dünya eski dünya değil, Türkiye de eski Türkiye değil. Kurulan yeni dünyada, lojistikten, haberleşmeye, havayollarından, uydu hizmetlerine kadar pek çok alanda markalaşan bir Türkiye var. Bugün ulaştırma ve haberleşmede altyapısal ve üst yapısal yetkinliklerimizle bölgemizde bir oyun kurucu ülke haline geldik. Şimdi, sırada, dünya ölçeğinde başarılar ve sıralamalar var. "

"Bir ülkenin ve bir milletin geleceğini tasarlıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'ni varoluş ilkelerine uygun olarak muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için büyük bir azimle çalıştıklarını ifade ederek, "Bizler, bir ülkenin ve bir milletin geleceğini tasarlıyoruz. Çocuklarımızın kaderini yeniden şekillendiriyoruz." dedi.

Konuşmasında gençlere ve çocuklara çağrıda bulunan Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimize ve çocuklarımıza seslenmek istiyorum, çünkü yarını inşa edebilmemiz için onların bizleri anlaması çok önemli. Ülkemizin yazgısı değişmiştir. 2020'lere ve sonrasına her şeyiyle hazır bir Türkiye inşa edilmiştir. Türkiye geleceği parlak bir ülke olarak, Ar-Ge süreçlerinden başlayarak teknolojisini, dijitalleşme altyapısını, yazılımını, donanımını, ulaştırma ve haberleşme sistemlerini üretebilecek güçtedir. Kendinize güvenin. Daha gelişmiş bir ülkede, daha zengin, daha mutlu bir geleceği hep birlikte karşılayacağız. Yeter ki akıldan ve bilimden ayrılmayalım, öğrenme ve başarma azmimizi kaybetmeyelim."

Platin Global 100 Ödül Töreni'ne katkı yapan ve katılan kuruluşların temsilcilerine teşekkür eden Karaismailoğlu, ödül alanları kutladı.

Bakan Karaismailoğlu, 2021 yılının Türkiye'ye ve millete sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini diledi.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Bakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: 'Türkiye, dijital iletişim ve haberleşmede gelişmiş ülkelerle aynı seviyeyi yakaladı' - Son Dakika


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