Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'ye çağ atlatan projeler seçkinlerin değil milletin (2) - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'ye çağ atlatan projeler seçkinlerin değil milletin (2)

17.06.2022 20:13
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'ye çağ atlatan projeler seçkinlerin değil milletin (2)

'VATANDAŞLARIMIZIN SORUNLARINI VE SIKINTILARINI GÖRÜYORUZ'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ereğli ilçesinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti.

'VATANDAŞLARIMIZIN SORUNLARINI VE SIKINTILARINI GÖRÜYORUZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ereğli ilçesinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Dünyadaki krizin Türkiye'yi de etkilediğini söyleyen Karaismailoğlu, "Dünyadaki küresel krizler, fiyat dalgalanmaları, bu istikrarsızlık Türkiye'ye de yansıyor. Onların sonuçlarını da görüyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarını ve sıkıntılarını da görüyoruz. Bunların çözümü ile ilgili de hummalı bir çalışmamız var. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bunları çözecek olan varsa o da sadece Recep Tayyip Erdoğan ve onun liderliğindeki hükümetlerdir. Çünkü başka çözüm bulacak kimse yoktur" dedi.Muhalefeti eleştiren Karaismailoğlu, "Sizler görüyorsunuz bazı masalar kuruluyor. Kurulup kalkıyor. Yiyip içip muhabbet ediyorlar. O masalardan bir şey çıkmaz. Altılı masa diyorlar. Altında başkaları var, üstünde başkaları var. O yüzden o masalarda milletin derdi yok. O masalarda onların ikballeri, onların gelecekleri ve keyifleri var. O yüzden vatandaşlar o masalara itibar etmiyor. İnşallah 2023 seçimlerini de güçlü bir şekilde atlattıktan sonra güçlü büyük Türkiye ve dünyanın gelişmiş 10 büyük ekonomisine sahip Türkiye dünyaya ispat edilmiş olunacak" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'ye çağ atlatan projeler seçkinlerin değil milletin (2) - Son Dakika

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