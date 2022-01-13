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Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'yi şaha kaldırıyoruz (2) - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'yi şaha kaldırıyoruz (2)

13.01.2022 15:45
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'yi şaha kaldırıyoruz (2)

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU DHA'YA KONUŞTUUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'ndeki ışık görme törenin ardından Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU DHA'YA KONUŞTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'ndeki ışık görme törenin ardından Demirören Haber Ajansı'na  açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin her noktasında büyük mesafeler kaydedildiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Zigana Tünelindeyiz, bu zor koşullarda, buradaki lojistik hareketliliğe çok büyük yenilikler getirecek, konforu, güvenliği arttıracak önemli bir eşiği bugün açmış olduk. 14 bin 500 metre uzunluğu ile Avrupa'nın en uzun, dünyanın da en uzun 3'üncü tüneli, Zigana Tüneli'nin artık kazı işlemleri bitti. Çok önemli bir aşamayı atlattık. İnşallah yıl sonunda da vatandaşın hizmetine açmayı planlıyoruz. Zigana Tüneli, Doğu Karadeniz için bir Avrasya Tüneli gibi. Kuzey- Güney koridorlarının önemli bir aşaması. Bu zor coğrafyalardaki hem lojistik hareketliliği hem de ticari hareketliliğe, konfor ve güven getirecek önemli bir mesafe. Trabzon Limanı ve devam etmekte olan İyidere Lojistik Limanı'nın özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ne ve Orta Doğu'ya, İran tarafındaki lojistik hareketliliğe oldukça faydası olacak önemli bir tünel. Kuzey- güney hatlarında önemli iyileştirmeler yaptık. Türkiye'nin her bir noktasında büyük mesafeler kaydedildi. 19 yıldır devam eden ulaştırma alt yapı hamlesi artarak devam ediyor. Onların en muhteşemlerinden bir tanesi de Zigana Tüneli" dedi.

'TÜRKİYE'NİN YÜZÖLÇÜMÜ 3 MİLYON METREKARE BÜYÜDÜ'Mayıs ayı başlarında Rize- Artvin Havalimanı'nı açmayı planladıklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Rize- Artvin Havalimanı dünyanın en büyük denize dolgu havalimanlarından bir tanesi. 3 milyon metrekarelik bir alan. Türkiye'nin yüzölçümü 3 milyon metrekare büyüdü diyebiliriz. Hedefimiz mayıs ayı başlarında bu dünyanın en güzel havalimanlarından bir tanesini, Türkiye'ye kazandırmak" ifadelerini kullandı.'2002 ÖNCE 50 KİLOMETRE TÜNEL VARDI, ŞİMDİ 650 KİLOMETRE'Ulaştırma alt yapı hamlesinin artarak devam edeceğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu "Türkiye'de 2002 yılı öncesi sadece 50 kilometre tünel vardı. Yani 50 bin metre vardı. Şu an tünelde Türkiye'de 650 kilometrenin üzerine çıktık. Şu anda sadece Yusufeli Barajı kapsamında 56 kilometre tünel yapıyoruz. Dünyanın en büyük teknoloji işleri artık Türkiye için çok basit hale geldi. Bu ulaşım koridorları 2022 hedefimiz olan 250 milyar dolarlık ticaret hacminin de aslında alt yapısını oluşturuyor. İnşallah bu kıymetli işlerle vatandaşımızı tanıştırmaya devam edeceğiz" dedi.'DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ STANDARTLARINI VE TEKNOLOJİLERİNİ KULLANIYORUZ'Yaşanan afetlerden ders çıkarttıklarını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu "Geçtiğimiz yaz Türkiye tarihinin, dünya tarihinin en önemli afetlerini yaşadık. Vatandaş, devlet, millet elbirliği ile afetin üstesinden geldik. Artık kalıcı projelerimizi yapıyoruz. Yeni kalıcı projelerimiz olası afet durumlarına da son derece dayanıklı. Dünyanın en gelişmiş standartlarını ve teknolojilerini kullanıyoruz. Tekrar bir afet yaşamak istemiyoruz ama olası afet durumunda da neler yapabileceğimizi bütün dünyaya gösterdik" dedi.'YOLLARLA BERABER BÖLGEDE ÖNEMLİ GELİŞMELER OLACAK'Devam eden yatırımlarını bir an önce bitirip vatandaşlarla buluşturmak istediklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Lojistik ve ulaşım master planı çerçevesinde planladığımız yatırımlarımız da var. Şu andaki önceliğimiz devam eden projeleri bir an önce bitirmek. Yaptığımız projeler çok kıymetli. Bu projeleri sadece yol, ulaşım aksı olarak görmemek lazım. Bu projeler kaliteli, güvenli ve vatandaşın yaşamını kolaylaştırıcı olduğu zaman, buradaki istihdama, ticarete, sanayiye turizme ve tarıma büyük katkıları oluyor. Onun için yollarla beraber bölgede önemli gelişmeler olacak" dedi.

Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ/TRABZON, -


Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'yi şaha kaldırıyoruz (2)
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Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Trabzon, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'yi şaha kaldırıyoruz (2) - Son Dakika


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