Bakan Karaismailoğlu, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Ovezov ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis- Kars Demir Yolu hattı ile Asya ve Avrupa arasında kesintisiz demir yolu hattının oluşturulduğunu belirterek "Demir yolu hattının rekabet gücünün artırılması için ülkeler arasında teknik iş birlikleri yapılmalı." dedi.

Karaismailoğlu, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bayram Ovezov ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı ile Asya ve Avrupa arasında kesintisiz demir yolu hattının oluşturulduğuna vurgu yapan Karaismailoğlu, "Demir yolu hattının rekabet gücünün artırılması için ülkeler arasında teknik iş birlikleri yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovi-19) salgını sonrası normalleşme döneminde ikili ilişkilerin geliştirilmesi, Hazar Geçişi ve Bakü-Tiflis Kars Demir Yolu Hattı ve Orta Koridor'un geliştirilmesi için atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Kara, demir, deniz yolu ve sivil havacılık alanındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Kovid-19 salgını sonrasındaki normalleşme döneminde ulaştırma alanındaki mevcut ilişkilerin daha da geliştirilerek ileriye götürmesi amacıyla atılabilecek adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki kara yolu ve demir yolu taşımacılığının yanı sıra deniz yolu taşımacılığında teknik prosedürlerin azaltılması ve birlikteliğin sağlanarak ticari ilişkilerin artırılmasına vurgu yapıldı.