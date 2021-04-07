Bakan Karaismailoğlu: "Türksat 5B ile Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın... - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Türksat 5B ile Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın...
07.04.2021 10:58
Bakan Karaismailoğlu: "Türksat 5B ile Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkeleri kapsama alanında yer alacaktır.
Basra Körfezi, Kızıldeniz, Orta Doğu, Türksat, Güncel, Son Dakika
Kaynak: İHA
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