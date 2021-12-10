Bakan Karaismailoğlu Türksat 5B uydumuzu 19 Aralık'ta fırlatacağız - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5B uydumuzu 19 Aralık'ta fırlatacağız

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5B uydumuzu 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 06.58'de, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Space X Falcon 9 roketiyle fırlatacağız" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Türksat Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, Türksat 5B uydusuyla ilgili açıklamada bulundu. Karaismailoğlu, Türksat 5A haberleşme uydusunun 8 Ocak 2021'de uzaya gönderildiğini hatırlatarak, "Yakın bir zaman önce de Türksat 5B haberleşme uydumuzu Fransa da düzenlenen törenle teslim aldık. Uydumuz 29 Kasım 2021'de Fransa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne sevk edildi. Fırlatma hazırlıkları devam ediyor. Türksat 5B uydumuzu 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 06.58'de, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Space X Falcon 9 roketiyle fırlatacağız" dedi.

'SABİT SINIF UYDULARINA GÖRE 20 KAT DAHA FAZLA VERİMLİ'Bakan Karaismailoğlu, yeni haberleşme uydusu Türksat 5B'nin uydu filosuna katacağı yeniliklerle ilgili "Türksat 5B, Türkiye'nin uydu ve iletişim imkanı olan Ka-Bant kapasitesini 15 kat artıracak. Faydalı yük ve güç değerleri açısından en güçlü uydumuz olacak Türksat 5B, sabit sınıf uydularına göre 20 kat daha fazla verimliliğe sahip. Kapsama kapasitesi hayli geniş olacak uydumuzla, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerine hitap edebileceğiz. Yeni uydumuz ayrıca, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yükü ile toplamda, 55 gigabitten daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak. Ülkemizdeki yerli ve milli uydu yapım çalışmalarımızın en güzel örneklerinden birini Türksat 5B'de görüyoruz" diye konuştu.Türksat A.Ş. tarafından belirlenen 'Yerli Endüstri Katkı Programı'nın Türksat 5B'de uygulandığını dile getiren Karaismailoğlu, "Ülkemizde üretilen iki haberleşme ekipmanı Türksat 5B uydusunda kullanılıyor. Bu sayede, ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanların uzaya gönderilmesi, Türksat 5B uydusu ile gerçekleşecek. 42 derece doğu yörüngesinde 35 yılı aşkın süre hizmet verecek uydumuz; aynı zamanda, denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin bir biçimde yerini alacak" dedi. Karaismailoğlu ayrıca Türksat 5B uydusunun sağlayacağı yüksek veri kapasitesiyle karasal altyapı ile erişilemeyen yerlere de internet altyapısını rahatlıkla kurabileceklerini vurgulayarak, "Türksat 5B, getireceği haberleşme kapasitesindeki artışla, kamu kurumlarımız ve özel şirketlerimiz için önemli bir maliyet ve katma değer avantajı da sağlayacak. Türksat'ın küresel pazarda rekabet gücünü geliştirecek, özellikle denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin biçimde kullanılacak uydumuzla, Türksat'ın ve ülkemizin ihracat gelirlerinin artırılması hedefleniyor" diye konuştu. 'TÜRKSAT 6A PROJESİ, UZAY ÇALIŞMALARINDA ÇIĞIR AÇACAK'

Bakan Karaismailoğlu, Türksat A.Ş.'nin ilerleyen dönemde Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla yapımı devam eden Türksat 6A projesiyle ülkenin uydu ve uzay çalışmalarında çığır açacağını belirtip, "Türksat 6A ile birlikte ülkemiz üreten ve ihraç eden ülkeler arasında hak ettiği yerini alacak. 2002 yılına kadar uzay çalışmalarında sadece seyirci rolünde olan ülkemizin, 19 yılda bu alanda kat ettiği mesafe AK Parti iktidarının sağladığı istikrarın önemli sonuçlarındandır. Yerli ve milli uydumuzla, dünyada uydu üretebilen ilk 10 ülke arasına gireceğiz. Bu, üretici ülkelere uydu üretim maliyeti için ödenme ihtimali olan yüz milyonlarca doların ülkemizde kalması anlamına gelmekte. Haberleşme gibi stratejik öneme sahip bir alanda kimseye muhtaç olmayacağız. Ayrıca küresel piyasa değeri 271 milyar doları bulan uydu endüstrisinden pay almamız da mümkün olacak. Küresel uydu sektöründeki göz bebeğimiz olacak TÜRKSAT 6A'nın montaj, entegrasyon ve testleri, Ankara Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde yapılmaktadır. Türksat 6A, uydu ve uzay konusundaki roket fırlatma, uydu kontrol istasyonları gibi yeni projeleri de destekleyecek. Edineceğimiz tecrübelerle önümüzdeki yıllarda sadece uydusunu üreten değil, uydu fırlatan ülke olmak istiyoruz. Yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'yı 2023 yılı içinde uzaya göndermeyi planlıyoruz" dedi.