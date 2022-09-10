BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜRKÜDEKİ GİBİ UZUN İNCE BİR YOL YOK, KISALAN YOLLAR VAR - Son Dakika
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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜRKÜDEKİ GİBİ UZUN İNCE BİR YOL YOK, KISALAN YOLLAR VAR

10.09.2022 00:41
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜRKÜDEKİ GİBİ UZUN İNCE BİR YOL YOK, KISALAN YOLLAR VAR

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Sancaktepe Meydan Parkı'nda düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Sancaktepe Meydan Parkı'nda düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı. Karaismailoğlu, "Burada çok değerli arkadaşlarım çok değerli türküler söylediler. Türkülerden bir tanesi 'Uzun İnce Bir Yoldayım'dı' ama bugün uzun ince yollar yok, kısalan yollar ve duble yollar var Türkiye'de." dedi.

AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen Yüz Yüze 100 Gün Programı kapsamında, Sancaktepe'de Gençlik Buluşması gerçekleştirildi. Gençlik Buluşması'na Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ak Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve Sancaktepeli gençler katıldı. Sancaktepeli gençler Bakan Adil Karaismailoğlu'nu meşale ve sloganlarla karşıladı. Sancaktepe Meydan Parkı'nda düzenlenen buluşmada, gençler sahnede şarkı söyledi ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşma yaptı.

"TÜRKÜDEKİ GİBİ UZUN İNCE BİR YOL YOK, KISALAN YOLLAR VE DUBLE YOLLAR VAR TÜRKİYE'DE"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Biraz önce burada çok değerli arkadaşlarım çok değerli türküler söylediler. Türkülerden bir tanesi 'Uzun İnce Bir Yoldayım'dı' ama bugün uzun ince yollar yok, kısalan yollar ve duble yollar var Türkiye'de. Bir başka türküde 'Kara tren belki gecikir belki gelmez dağlarda salınır da derdimi bilmez' diyor, kara tren tarih oluyor, Türkiye'de hızlı tren var artık" dedi.

"OKUL EĞİTİMİ OLMAZSA OLMAZ AMA SOSYAL HAYAT DA SİZE ÇOK ŞEY KATACAK"

Gençlere tavsiyelerde bulunan Bakan Adil Karaismailoğlu "Şunu unutmayın, okul eğitimi olmazsa olmaz, onu yapmak zorundasınız ama sosyal hayat, oradaki canlılıklarınız size çok şey katacak. Arkadaşlarınızla

dayanışma, insanlara yardım etme, ön ayak olma, fakirlere yardım etme noktasında bu konulara çok önem verin. Sivil toplum kuruluşlarına mutlaka üye olun, oralarda aktif çalışın. Aynı şekilde Ak Parti de tam bir sivil toplum örgütü olarak vatandaşının milletinin hayatını kolaylaştırmak için tek amacı olan siyasi parti" diye konuştu.

Görüntü dökümü

-----------------------Gençlik buluşmasından detaylar -Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan detaylar -Bakan Adil Karaismailoğlu'nun konuşması


YORUMLAR
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Bakan Karaismailoğlu: Türküdeki gibi uzun ince bir yol yok, kısalan yollar var Bakan Karaismailoğlu: Türküdeki gibi uzun ince bir yol yok, kısalan yollar var Bakan Karaismailoğlu Sancaktepe'de Gençlik Buluşması'nda konuştu Açıklaması Bakan Karaismailoğlu Sancaktepe'de Gençlik Buluşması'nda konuştu Açıklaması
Kaynak: DHA

Adil Karaismailoğlu, Sancaktepe, Türkiye, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜRKÜDEKİ GİBİ UZUN İNCE BİR YOL YOK, KISALAN YOLLAR VAR - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜRKÜDEKİ GİBİ UZUN İNCE BİR YOL YOK, KISALAN YOLLAR VAR - Son Dakika
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