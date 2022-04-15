Bakan Karaismailoğlu, ulaştırma muhabirlerinin sorularını yanıtladı: (2) - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2024 yılı sonu itibarıyla Ankara- İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nı açmayı hedeflediklerini belirterek, "Ankara- İstanbul güzergahında YHT ile 4 saati bulan seyahat süresi Bilecik'te çalışmaları süren tüneller bittiğinde 45 dakika daha kısalacak. Önümüzdeki yılın sonuna doğru o tüneller de açılınca süre yaklaşık 3 saat 15 dakikaya inecek." dedi.

Bakan Karismailoğlu, The Ankara Otel'de düzenlenen iftar programında ulaştırma muhabirleriyle bir araya gelerek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bu yıl sonu itibarıyla Ankara- Sivas YHT Hattı'nı hizmete alacakları bilgisini veren Karaismailoğlu, Ankara-İzmir YHT Hattı çalışmalarının da devam ettiğini söyledi. Karaismailoğlu, söz konu su hattaki ihale sorunlarının çözüldüğünü, çalışmaların hızla devam ettiğini aktararak, "2024 yılı sonu itibarıyla Ankara-İzmir YHT Hattı'nı açma hedefimiz var. Ankara-İstanbul güzergahında YHT ile 4 saati bulan seyahat süresi Bilecik'te çalışmaları süren tüneller bittiğinde 45 dakika daha kısalacak. Önümüzdeki yılın sonuna doğru o tüneller de açılınca süre yaklaşık 3 saat 15 dakikaya inecek. Onun dışında da sefer saatlerini de talep oldukça artırıyoruz. Saat başı tren kaldırma gibi bir hedefimiz var." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Kapıkule-Çerkezköy- Halkalı hattında çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, bir taraftan Avrupa hattında Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan ile kapasitenin artırılmasına ilgili görüşmelerin devam ettiğini, bir taraftan da denizde İzmir'den İtalya ve İspanya'ya, Karasu'dan Köstence, Varna, Rusya limanlarına Ro-Ro hattının artırılmasına ilişkin projelerinin olduğunu bildirdi.

Öte yandan, yerli ve milli trenin test süreçlerinin sürdüğü bilgisini veren Karaismailoğlu, yaklaşık 6 bin kilometreye kadar test yapıldığını, sertifikasyon süreçlerinin devam ettiğini bildirdi. Karaismailoğlu, "Yerli ve milli trenimiz tahmini yaz ayları içinde yolcu taşımaya başlayacak, saatte 160 kilometre hıza sahip olacak. Bir taraftan da 225 kilometre/saat hıza kadar çıkabilecek trenin de tasarım çalışmaları devam ediyor. Artık biz, bir taraftan hem demir yolu hattımızı artırırken demir yolu araçları ve ekipmanları tarafında da çok önemli işler yapıyoruz. Kendi hızlı trenini üreten bir ülke olarak 28 bin kilometreye çıkacak demir yolu hattımızda da kendi trenlerimizi çalıştırmak için projelerimizi yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakü-Tiflis- Kars Demir Yolu Hattı'nın ve Marmaray'ın yapılmasıyla Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz bir akım oluşturularak Kuzey Koridor'a alternatif oluşturduklarını vurgulayan Karaismailoğlu, bu hattın geliştirilmesi için çok önemli çalışmalarının olduğunu dile getirdi. Karaismailoğlu, Rusya- Ukrayna Savaşı dönemi dışında buradan yıllık 5 bin blok tren seferinin düzenlendiğini, yüzde 30 pay almak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Savaş dönemiyle beraber Orta Koridor'un öneminin çok daha açığa çıktığına dikkati çeken Karaismailoğlu, orada da altyapı eksikliğinin olduğunu ancak mevcut hattı tam kapasiteyle kullanmaya çalıştıklarını anlattı.

Karaismailoğlu, Divriği-Kars-Ahılkelek hattında kapasiteyi 3 katına çıkaracak yeni ihale çalışmalarının olduğunu belirterek, Nahçıvan üzerinden de ayrı bir koridor çalışmalarının olduğunu kaydetti.

"Rize-Artvin Havalimanı'nda ilk test uçuşu bölgede heyecan yarattı"

Bakan Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın da çok önem verdikleri projelerden biri olduğunu belirterek, "Üstyapı itibarıyla işler toparlandı artık ince işler, yol bağlantıları yapılıyor. İnşallah eksikleri giderdikten sonra mayıs sonuna doğru Rize-Artvin Havalimanı'nı açmak için hazırlıklarımız devam ediyor. Bugün ilk test uçuşu yapıldı, bölgede bir heyecan yarattı." dedi.

"Kanal İstanbul'un önemi daha da arttı"

Kanal İstanbul'un tamamen alternatif bir su yolu olarak projelendirildiğini ifade eden Karaismailoğlu, "Projede ulaşım yollarımıza başladık, kara yolları ve demir yollarındaki çalışmalarımız başladı. Ulaşım ihtiyaçlarının alternatiflerini sunduktan sonra kazı işlemine başlayacağız. Kanal İstanbul uzun soluklu, maliyeti yüksek bir proje. Özellikle genel bütçeye yük olmadan projeyi yapmak için de finansal modellerde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah orada da ciddi bir gelişme olacak." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin öneminin gündeme gelmesinin ardından Kanal İstanbul'un bu sözleşmeyi tartışmaya açacağına dair eleştiriler geldiğinin hatırlatılması üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"Bence Kanal İstanbul'un önemi daha da arttı. Kanal İstanbul'un yapımını eleştirenler sadece bu işi bir emlak, rant dedikodu siyasetine dönüştürerek karalamaya çalışıyorlar. Halbuki biz burada küresel bir lojistik hareketten bahsediyoruz. Çünkü bu alternatif bir su yoludur, olması gereken bir projedir. O yüzden bir dedikodu siyasetine alet edilecek sadece bir rant emlak projesi olarak göstermek onların basitliklerini gösterir. Büyük, güçlü Türkiye, bu büyük mega projeleri yapmak zorunda. Ulaşım projelerinde Kanal İstanbul'un altından geçecek olan Halkalı-Ispartakule Demir Yolu Projesi'ne başladık, Sazlıdere Köprüsü ile Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy Otoyolu Projesi kapsamında Kanal İstanbul'a göre projelendirilerek başlandı ve çalışmaları devam ediyor. Montrö'nün Kanal İstanbul ile hiçbir alakası yok. Çünkü bu sözleşme hem İstanbul Boğazı'nı hem Marmara Denizi'ni hem de Çanakkale Boğazı'nı kapsayan bir anlaşmadır. Kanal İstanbul'dan geçenler Marmara Denizi'ni de Çanakkale Boğazı'nı da kullanacak. O yüzden burada Montrö'ye aykırı hiçbir şey yok."

Kanal İstanbul'un planlanan maliyetinde bir değişiklik olmadığını dile getiren Karaismailoğlu, Türkiye'de bu işi yapabilecek büyüklükte firmaların bulunduğunu, onlarla birlikte altyapı konusunda dünyanın önde gelen firmalarının da bu projeyi yapabilmek için aralarında şimdiden yarış yaşandığını bildirdi.

"İstanbul'da yaz ayları itibarıyla metroları açmaya başlayacağız"

Özellikle İstanbul'da yaz ayları itibarıyla metroları açmaya başlayacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "İlk Kağıthane-Havalimanı Metro Hattı ile başlıyoruz açmaya, peşinden Kadıköy-Kartal- Pendik bağlantısını Sabiha Gökçen'e kadar uzatacağız. Ayrıca Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yönelik 6,5 kilometre metro hattını da ağustos ayı itibarıyla bitirmeyi hedefledik. Belediyenin sorumluluğunda olan 100 kilometrelik metro hattının da bir an önce bitmesi gerekiyor. Çünkü bunlar beraber planlanmış ve birbirini tamamlayan projelerdir. O yüzden o tarafı da teşvik ediyoruz ki bir an önce bu projeler bitsin ve beraber İstanbul'a hizmet etsinler. Şu anda onları göremiyoruz ama inşallah önümüzdeki yıllarda biraz daha hızlandırırlar." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacağı iddialarının sorulması üzerine de şunları kaydetti:

"Ben şu anda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'yım. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde de 24 yıl çalıştım en son bürokrat olarak da en üst seviyede görev alan birisi olarak İstanbul'un tamamını planlamış ve altyapısını çok iyi bilen birisi olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak tüm Türkiye'ye hizmet etme görevi bana verildi. Ben onun kutsallığını ve fırsatını bulduğum için ülkemize hizmet etmek adına canla başla çalışıyorum."

(Bitti)