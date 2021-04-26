Bakan Karaismailoğlu: "Ulaştırma ve altyapı yatırımları 1 trilyon 555 milyar TL'ye ulaşacak" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Ulaştırma ve altyapı yatırımları 1 trilyon 555 milyar TL'ye ulaşacak"

26.04.2021 18:04

Bakan Karaismailoğlu: "Ulaştırma ve altyapı yatırımları 1 trilyon 555 milyar TL'ye ulaşacak" Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Boğaziçi Üniversitesi arasında Akıllı Ulaşım Sistemleri Alanında İş Birliği Protokolü imzalandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugüne dek toplam...

Bakan Karaismailoğlu: "Ulaştırma ve altyapı yatırımları 1 trilyon 555 milyar TL'ye ulaşacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Boğaziçi Üniversitesi arasında Akıllı Ulaşım Sistemleri Alanında İş Birliği Protokolü imzalandı

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugüne dek toplam 1 trilyon 86 milyar lira olarak gerçekleşen yatırımlarımız GSYH'ye 395 milyar dolar, üretime 838 milyar dolarlık etkisi oldu. 2021 yılı bütçesi içerisinde yüzde 31'lik orana sahip olan ulaştırma ve altyapı yatırımlarımız, yaptığımız ve devam eden projelerimizle birlikte toplam 1 trilyon 555 milyar TL'ye ulaşacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Boğaziçi Üniversitesi ile Bakanlık arasında düzenlenen "Akıllı Ulaşım Sistemleri Alanında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İş Birliği Protokolü"nün imza törenine katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma bakanlığı olarak 19 yıldır çok önemli yatırımlar yaptık. Çok büyük başarılara imza attık. Bu adımlar sayesinde ülkemizi her noktadan dünya ile yakınlaştırdık. İngiltere'den Çin'e uzanan orta koridorun köprüsü olduk. Marmara bölgesi dünya ticaret rotalarının kavşak noktası haline gelmekte. Bugüne dek toplam 1 trilyon 86 milyar lira olarak gerçekleşen yatırımlarımızın 2003- 2020 yılları arasında GSYH'ye 395 milyar dolar, üretime 838 milyar dolarlık etkisi oldu. Yıllık ortalama bir milyon 20 bin kişilik dolaylı ve doğrudan istihdam gerçekleşmesi de katkısı oldu. 2021 yılı bütçesi içerisinde yüzde 31'lik orana sahip olan Ulaştırma ve altyapı yatırımlarımız, yaptığımız ve devam eden projelerimizle birlikte toplam 1 trilyon 555 milyar TL'ye ulaşacak" dedi.

"Her daim üreten gençlerimizin yanındayız, yanında olacağız"

İmza törenine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, " Tamamen çevreci ve sürdürülebilir ulaşım perspektifinde hizmet veren elektrikli otonom araçların, ülkemiz ulaşım altyapılarında, sorunsuz kullanımını destekleyeceğiz. Bu amaçla, araştırma, geliştirme, simülasyon ve test çalışmaları yapacağız. Otonom/bağlantılı ve elektrikli araç test çalışmalarımızın başarılı şekilde tamamlanması sonrasında, bu araçları yolcu taşımacılığında kullanmaya başlayacağız. Kıymetli hocalarım, Türkiye'de uzun yıllar hayal edilmemiş, cesaret gösterilmemiş pek çok alanda, inovatif adımlar atmaya devam ediyoruz. Teknolojiyi satın alan değil üreten bir ülke haline gelmek için ülkemizin tüm kaynaklarını seferber ediyoruz. Bu yaklaşım ve bu heyecan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş değerlerinin kalbidir. Maalesef bu ülke çok uzun yıllar atıl bırakılmış bir hayal gücü ve kırılmış bir cesaret ile yaşadı. Siyasilerimiz yıllarca taş taş üstüne koymadılar. Pek çok proje yılan hikayesine döndü. Ancak 2003 yılından beri, sözde gelişmiş dünyanın bize uygun gördüğü rolleri, senaryoları elimizin tersiyle ittik. Bambaşka bir gelecek perspektifiyle coğrafyamızın kaderini yeniden şekillendirme yoluna çıktık. Bu yolculuğun başarıya ulaşması için sizlerin varlığı hayatidir. Burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum; Üniversite elbette özgür düşüncenin ve fikri tartışmaların beşiği olmalıdır. Ülke siyasetinin, ekonominin, sosyo-kültürel meselelerin bu çağdaş iklim içinde değerlendirilmesi son derece doğaldır. Yeni fikirlerin, projelerin, buluşların ortaya çıkması için zaten böyle bir düşünce iklimine ve ortama ihtiyaç vardır. Ancak öğrencilerimiz de aynı bizim yapmaya çalıştığımız gibi, ülkemizin ilerleme yolunda kaybettiği zamanı telafi edebilmek için daha fazla üretmeye odaklanmalılar. Birlikte üreteceğiz, buluş yapacağız, teknoloji icat edeceğiz. Ülkemizin yarını için projeleri olanlar olarak bir araya geleceğiz. Aynı tarafta olacağız. Omuz omuza bu mücadeleyi vereceğiz. Biz her daim üreten gençlerimizin yanındayız, yanında olacağız. Üniversitelerimizde görev alan akademisyenlerimizin ve geleceğe hazırlanan öğrencilerimizin işte bu duyguda ve bu cesarette olmaları ve bizlerle ortak hedeflere yürümek konusundaki kararlılıkları Türkiye Cumhuriyeti'ni yarınlara taşıyacaktır. Daha güçlü, daha zengin, daha üretken ve ilelebet bağımsız olacağımız yarınlara hep birlikte ilerleyeceğiz. Sözlerime bu duygularla son verirken, iş birliğimizin ülkemiz ve insanımız adına hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. İş birliğimizin hayata geçirilmesinde büyük katkıları olan sayın rektörüme ve kıymetli hocalarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Yapılan açıklamaların ardından Ulaştırma Bakanı Adil Karaismialoğlu ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu arasında protokol imzalandı.

Bakan Karaismailoğlu: Ulaştırma ve altyapı yatırımları 1 trilyon 555 milyar TL'ye ulaşacak
Bakan Karaismailoğlu: Ulaştırma ve altyapı yatırımları 1 trilyon 555 milyar TL'ye ulaşacak
Bakan Karaismailoğlu: Ulaştırma ve altyapı yatırımları 1 trilyon 555 milyar TL'ye ulaşacak
Bakan Karaismailoğlu: Ulaştırma ve altyapı yatırımları 1 trilyon 555 milyar TL'ye ulaşacak

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Adil Karaismailoğlu, Türk Lirası, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Karaismailoğlu: 'Ulaştırma ve altyapı yatırımları 1 trilyon 555 milyar TL'ye ulaşacak' - Son Dakika


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