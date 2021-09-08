Bakan Karaismailoğlu'ndan metrolarda U harfi kullanılmasına yönelik açıklama - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da metro simgesinin 'U' olarak değiştirilmesine ilişkin,"İstanbul'da çok büyük işlerimiz var. 7 tane büyük metro işi yapıyoruz. 103 kilometre metro yapıyoruz. Bunun Türk Lirası olarak karşılığı 60 milyar. Ama karşı tarafta hiçbir iş yapmadan, sırf algı operasyonları yapan bir yönetim var. O yüzden bundan rahatsız oldular zaten. Dünyanın aynı anada en çok metro yapılan şehri. Ama bunları da Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Bunu herkesin bilmesi lazım. Hiç kimsenin emek hırsızlığı yapmaması lazım. Orada yaptıklarımıza takılsınlar. O logolar yeni değil" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'da metro simgesinin 'U' olarak değiştiğini açıklamıştı. Bakan Karaismailoğlu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo'nun ortak basın toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplandı. İstanbul'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşaatı tamamlanan metro duraklarında "U harfli" tabela kullanılmasına yönelik, Ulaştırma'nın 'U'su. İsteyen underground anlasın, ister UBA anlasın. Biz Ulaştırma Bakanlığı olarak yaptığımız metroların ismini 'U' yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yaptığı metrolarda da aynı uygulamaya geçilip geçilmeyeceğinin sorulması üzerine, "Herkesin yaptığı kendine, onlara biz karışamayız ki" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, "kafa karışıklığı olmaz mı yabancı birisi için?" sorusu üzerine, "Niye karışsın. Fark etmez, altında 'metro' yazıyor. Biz işin kendisine odaklanalım, İstanbul'da çok büyük işlerimiz var. 7 tane büyük metro işi yapıyoruz. 103 kilometre metro yapıyoruz. Bunun Türk Lirası olarak karşılığı 60 milyar. Ama karşı taraf da hiçbir iş yapmadan, sırf algı operasyonları yapan bir yönetim var. O yüzden bundan rahatsız oldular zaten. Dünyanın aynı anada en çok metro yapılan şehri. Ama bunları da Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Bunu herkesin bilmesi lazım. Hiç kimsenin emek hırsızlığı yapmaması lazım" ifadelerini kullandı.

"U harfli" tabelaların yeni bir uygulama olmadığını söyleyen Karaismailoğlu, "Orada yaptıklarımıza takılsınlar. O logolar yeni değil" dedi.

Karaismailoğlu, İBB'nin bu tabelalara tepki gösterdiğinin hatırlatılması üzerine, "Ona tepki vereceklerine ellerindeki işleri yapsınlar. Bir an önce ellerindeki metroları bitirsinler. Yaptıkları bir tane metro projesi, tamamladıkları bir tane metro projesi var mı? Onlara baksınlar" diye konuştu.

(Hülya Keklik - Muhammet Mücahit Dereli/İHA)