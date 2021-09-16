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Bakan Karaismailoğlu: "Ulaştırma ve haberleşme için 1 trilyon 118 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Ulaştırma ve haberleşme için 1 trilyon 118 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık"

16.09.2021 00:57
Bakan Karaismailoğlu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "AK Parti hükümetleri döneminde ulaştırma ve haberleşme için 1 trilyon 118 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Son 19 yılda 14 bin 267 kilometrelik tek yol, 22 bin 238 kilometre de bölünmüş yol yaptık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "AK Parti hükümetleri döneminde ulaştırma ve haberleşme için 1 trilyon 118 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Son 19 yılda 14 bin 267 kilometrelik tek yol, 22 bin 238 kilometre de bölünmüş yol yaptık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beypazarı- Nallıhan yolunun temel atma törenine katıldı. 2023 yılında bitirilmesi hedeflenen projenin temel atma törenine Bakan Karaismailoğlu'nun yanı sıra Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye'nin dört bir yanında doğusu-batısı, kuzeyi-güneyi demeden yatırımlara devam ettiklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Her projemizi milli bağımsızlık ve milli Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yolunda birer aşama olarak görüyor, bütünsel kalkınmamızı hayata geçirmek için adımlarımızı atıyoruz. Bugün de temelini atacağımız proje ile başkentimizin iki güzel ilçesi olan Beypazarı ve Nallıhan arasındaki karayolu ulaşımını, bölünmüş yol standardında, çok daha emniyetli, hızlı ve konforlu bir şekle dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ulaştırma ve haberleşme için 1 trilyon 118 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık"

2003 yılından itibaren başlatılan kara, hava, demir, denizyolu ve haberleşme sektörlerindeki hamlelerle Türkiye'yi bölgesinde lider konumuna getirdiklerini ifade eden Karaismailoğlu, "AK Parti hükümetleri döneminde ulaştırma ve haberleşme için 1 trilyon 118 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Son 19 yılda 14 bin 267 kilometrelik tek yol, 22 bin 238 kilometre de bölünmüş yol yaptık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 339 kilometreye, otoyol uzunluğunu bin 714 kilometreden 3 bin 532 kilometreye, tünel uzunluğunu 50 kilometreden 617 kilometreye, bölünmüş yol uzunluğumuzu 2023 yılında 30 bin kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Başkente yapılan karayolu yatırım miktarı sadece 2 milyar 708 milyon iken, hükümetlerimiz döneminde bu miktarı 12 milyar 759 milyon liraya çıkardık"

Ankara'nın ulaşımı ve iletişimi için yaklaşık 81 milyar 764 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Ankara'daki bölünmüş yol uzunluğunu bin 172 kilometreye çıkardık. Ankara genelindeki 2 bin kilometrelik yol ağının yüzde 60'a yakınının bölünmüş yol standardında olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. 2002-2020 yılları arasında başkentimize kara yolları anlamında 163 kilometre tek yol yapımı ve iyileştirmesi yaptık. 686 kilometrelik bitümlü sıcak kaplama gerçekleştirdik. 1993-2002 yılları arasında başkente yapılan karayolu yatırım miktarı sadece 2 milyar 708 milyon iken, hükümetlerimiz döneminde bu miktarı 12 milyar 759 milyon liraya çıkardık. Başkentimizde bugün devam eden 29 adet karayolu yatırımlarının toplam proje bedeli 5 milyar 549 milyon liranın üzerindedir" dedi.

"Bir yılda zamandan 5 milyon lira, akaryakıttan 4 milyon lira olmak üzere toplam 9 milyon liralık tasarruf sağlayacağız"

Beypazarı-Nallıhan yolu projesi bittiği zaman getireceği kazanımları anlatan Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Beypazarı-Nallıhan arasındaki 59 kilometrelik devlet yolunda daha önce yapılan çalışma ile yolun 30,6 kilometrelik kesimi hizmete sunulmuştu. Yeni projemiz, Çayırhan Köprüsü ve bağlantı tünelinden başlayarak, Nallıhan ilçe girişinde sona erecek olan hattın, tek yoldan 2x2 şeritli bölünmüş yol standardına yükseltme çalışmasıdır. Tüm projelerimizde özel önem verdiğimiz, uygulamalarımıza yön veren çevreye, doğaya, insana hizmet eden politikalarımız ışığında, Nallıhan Kuş Cenneti mevkiinde kalan 5 kilometrelik kesimdeki kuşların zarar görmemesi için Çayırhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bin 262 metre uzunluğundaki bu tünelin devamında 270 metre uzunluğunda çift köprü yapıyoruz. Bu köprüler, kuşların ve yaban hayatının etkilenmemesi için büyük bir özveriyle hazırlandı. Bizim bu projedeki yaklaşımımız, göçmen kuşlar için müstakil vakıf ve hastane kuran ecdadımızın hassasiyetinden gelmektedir. 23,4 kilometre uzunluğunda 2x2 şeritli yol projemizi 2023 yılında tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. Beypazarı-Nallıhan bölünmüş yolumuz tamamlandığında kesintisiz güvenli ulaşım imkanının yanında, bölgenin tarihi, turistik ve ekonomik hayatına canlılık kazandıracak. Ulaşım süresi 14 dakikaya inecek. Böylece bir yılda zamandan 5 milyon lira, akaryakıttan 4 milyon lira olmak üzere toplam 9 milyon liralık tasarruf sağlayacağız. Yıllık karbon emisyon azaltımı da bin 524 ton olacak. Proje, mevcut Ankara-Bolu-Düzce- İstanbul güzergahına önemli bir alternatif olacak" ifadelerini kullandı.

Beypazarı-Nallıhan arasındaki bölünmüş yol projesinin sona ermesiyle daha güvenli ve kaliteli ulaşımın sağlanacağını ifade eden Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu ise, bu ilçelerin kültürel, turistik ve sosyal gelişimine katkı sağlanacağını söyledi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, bu projenin tarihi ve sosyal açıdan önemli olduğunu söyleyerek, ulaşım açısından da alternatif oluşturacağını söyledi. - ANKARA

Adil Karaismailoğlu, Yevgeniy Ziniçev, AK Parti, Yatırım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu: 'Ulaştırma ve haberleşme için 1 trilyon 118 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: "Ulaştırma ve haberleşme için 1 trilyon 118 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık" - Son Dakika
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