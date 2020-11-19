Bakan Karaismailoğlu: "Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında demiryolunun payını ilk etapta yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarmayı...
19.11.2020 10:54
Bakan Karaismailoğlu: "Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında demiryolunun payını ilk etapta yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz.
Bakan Karaismailoğlu: "Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında demiryolunun payını ilk etapta yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz." - ANKARA
Bakan, Politika, Son Dakika
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Bakan Karaismailoğlu: 'Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında demiryolunun payını ilk etapta yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarmayı... - Son Dakika
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