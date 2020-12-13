Bakan Karaismailoğlu: "Yeni ihracat trenlerimizin hazırlıklarını da sürdürüyoruz" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Ülkemiz sınırları içerisinde 2 bin 323 kilometrelik yolunu 8 Aralık günü tamamladı. Bugün ise yolculuğuna Kazakistan-Shalkara'dan devam ediyor. Yeni ihracat trenlerimizin hazırlıklarını da sürdürüyoruz."

"Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında planladığımız projelerle demiryolunun payını ilk etapta yüzde 5'ten yüzde 10'un üzerine çıkarmayı hedefliyoruz."

(İHA)