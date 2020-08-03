Bakan Karaismailoğlu: "Ülkemizin yüzde 70'ini 2023 yılında hızlı trenle buluşturmayı hedefliyoruz"... - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin yüzde 70'ini 2023 yılında hızlı trenle buluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Kırklareli programı kapsamında Vali Osman Bilgin'i ziyaret etti, ardından AK Parti Kırklareli İl Başkanlığına geçti.

Karaismailoğlu, İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, tarihe, kültüre sahip çıkarken diğer yandan da vatandaşların konforlu ve yaşam standartlarını yükseltecek projelere imza attıklarını, yeni ihtiyaçlara göre projeler üretmeye özen gösterdiklerini belirtti.

Her gün yeni bir proje açıkladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bir taraftan Kuzey Marmara otoyolu 400 kilometre, bir taraftan Çanakkale Köprüsü. Dünya ölçeğinde çok büyük projeler bunlar. Çanakkale Köprüsü orta açıklığı ile 2023 metre, dünyanın en geniş açıklıklı köprüsü. Çelik ayak bakımından 318 metre, bu rakamlarında sembolik anlamları var. Bunlardan biri 2023, diğeri 318... Yani 3'ncü ayın 18'i. Hatta açılışını da 18 Mart 2022'de yapacağız inşallah. Bir bir projeler bitiyor."

İstanbul - İzmir otoyolu, Osman Gazi Köprüsü gibi saymakla bitmeyecek birçok çalışmanın yapıldığını belirten Karaismailoğlu, Türkiye'nin her bölgesinde müthiş projeler inşa edildiğini kaydetti.

Hızlı tren projesinin de çok önemli projeler arasında olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, Halkalı - Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin 3 istasyonun Kırklareli'nde olacağını anımsattı.

Halkalı - Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin 2023 yılında hizmete alınacağını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Yani buradan bir hızlı trene bindiğinizde Gaziantep'e kadar gitmiş olacaksınız, sadece Ankara'ya değil yani. Ülkemizin yüzde 70'ini 2023 yılında hızlı trenle buluşturmayı hedefliyoruz. Artık hızlı tren konforundan sizler gibi Türkiye'nin yüzde 70'i faydalanacak inşallah kısa bir süre sonra. Kara yolu alt yapımızda da çalışmalarımız hızla devam ediyor." dedi.

Programda, AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile İl Başkanı Alper Çiler'de birer konuşma yaptı.