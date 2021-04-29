Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AK Parti Karaman İl Başkanlığında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AK Parti Karaman İl Başkanlığında konuştu Açıklaması

29.04.2021 16:24

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Biz ülkemiz ve insanımız için bu seviyede bir mücadele ve emek verirken maalesef asılsız iddialarla, çarpıtılmış haberlerle üzerimize gelmeye devam ediyorlar.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Biz ülkemiz ve insanımız için bu seviyede bir mücadele ve emek verirken maalesef asılsız iddialarla, çarpıtılmış haberlerle üzerimize gelmeye devam ediyorlar. Mühendislik bakımından dünyaya örnek olan, ülkemizin zenginliğine zenginlik katan projelerimize kusur bulmaya çalışıyorlar." dedi.

Karaismailoğlu, Konya- Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın test sürüşüne katılmak üzere geldiği Karaman'da Valiliği ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Karaismailoğlu, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili Vali Mehmet Alpaslan Işık'tan bilgi aldı. Karaismailoğlu, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı da makamında ziyaret etti.

Karaismailoğlu, daha sonra ziyaret ettiği AK Parti İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin AK Parti iktidarı ile kaderine razı bir ülke olmaktan gelişmiş bir ülke olmaya doğru ilerleyen konuma geldiğini söyledi.

Milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla hizmet odaklı siyasi anlayışla tanıştığını ifade eden Karaismailoğlu, "Son 19 yılda hayata geçen nice dev yatırım ile partimiz halkımızın gönlünde taht kurmuştur. Bu başarının iki önemli sırrı var: Birincisi, halkımıza hep en iyisini vermek için çalışmaktır. İkincisi de attığımız her adımda ülkemizi dünyanın lider ülkeleri arasında görmek hedefiyle hareket etmektir. Bu anlayışla 19 yıl önce imkansız görünen birçok hedefi gerçeğe dönüştürdük. Sağlıktan eğitime, savunmadan ulaştırmaya pek çok alanda asırlık bir mesafe katettik." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 19 yılda 1 trilyon liranın üzerinde yatırım yaptığını, bölünmüş yol uzunluğunu da 6 bin 100 kilometreden 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardığını ifade etti.

Otoyollarla konforlu, güvenli, hızlı ulaşımı köylere kadar götürdüklerini dile getiren Karaismailoğlu, otoyol ağını 3 bin 523 kilometreye, 50 kilometre olan tünel uzunluğunu da 600 kilometreye yükselttiklerini bildirdi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin Avrupa'nın 6, dünyanın ise 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Dünyanın en önemli ticaret koridorlarının hakimi olduk. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı ve Marmaray'ı inşa ederek Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun hayata geçmesini sağladık. Mavi vatanımız denizlerimizde limanlarımızın, tersanelerimizin sayısını artırarak güç kazandık. Gemi inşası alanında iddialı bir ülke haline geldik. Uydularımızla da dünyanın gündemindeyiz. 5A'yı sene başında uzaya fırlattık. Önümüzdeki günlerde yörüngesine yerleştirip test çalışmalarını yapıp haziran ayında 5A uydumuzu faaliyete alacağız. Yerli ve milli uydumuz 6A'nın çalışmalarını yürütüyoruz. Marmaray, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul İzmir Otoyolu, İstanbul Havalimanı, Ordu Giresun Havalimanı, Ankara Niğde Akıllı Otoyolu ve yüksek hızlı tren hatları gibi büyük projeleri başarıyla bitirdik ve hizmete sunduk.

2022 yılında hizmete açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayıma başladık. Malkara-Çanakkale Otoyolu, Aydın-Denizli Otoyolu, Rize-Artvin Havalimanı, Ankara-İzmir ve Ankara Sivas yüksek hızlı tren hatları, Filyos Limanı, Kanal İstanbul gibi dev projelerle de çalışmalara devam ediyoruz. Saymakla bitmeyecek nice eseri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ile hayata geçirdik."

Karaman'a ulaştırma ve altyapıda 4 milyar 337 milyon liralık yatırım

Karaman'da son 19 yılda ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 4 milyar 337 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan Karaismailoğlu, kentin bölünmüş yol uzunluğunu 19'dan 167 kilometreye çıkardıklarını belirtti.

Karaismailoğlu, bugün Karaman'a müjdeyle geldiklerini ifade ederek, Konya ile Karaman arası yüksek hızlı tren hattında alt ve üstyapı çalışmalarının tamamlandığını, haziran sonunda hızlı tren işletmeciliğine geçmeyi planladıklarını söyledi.

Bu hattın yolcu taşımacılığının yanı sıra yük taşımacılığı için de hizmet vereceği bilgisini paylaşan Karaismailoğlu, Konya ile Karaman arasındaki seyahat süresinin 40 dakikaya ineceğini kaydetti.

"Gençlerimizle büyük Türkiye hayalimizi paylaşmalıyız"

Karaismailoğlu, Türkiye'nin gelişmiş ülke olmaya doğru hızla ilerlediği bu tarihi dönemeçte var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.

"Biz ülkemiz ve insanımız için bu seviyede bir mücadele ve emek verirken maalesef asılsız iddialarla, çarpıtılmış haberlerle üzerimize gelmeye devam ediyorlar." diyen Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mühendislik bakımından dünyaya örnek olan, ülkemizin zenginliğine zenginlik katan projelerimize kusur bulmaya çalışıyorlar. Kısa vadeli hesaplar yapıp köprülerden kaç araba geçmiş, havaalanına kaç yolcu gelmiş, oturup sayıyorlar. Her biri 20, 30 ve 50 yıllık ekonomik ve sosyal öngörülere göre inşa edilmiş, stratejik birer adım olan projelerimizi komik iddialarla hatta yalanlarla karalıyorlar. Konuşmaktan başka marifeti olmayanlara cevap vermek bile vakit kaybıdır, bu ülkenin vaktinden çalmaktır. O nedenle biz yüzümüzü milletimize dönerek büyük hedeflerimizi anlatmalıyız. Karamsarlığa mahal vermemeli, herkese umut aşılamalıyız. Bütün bunları yaparken her haneyi, sofrayı kendi hanemiz, kendi soframız bilmeliyiz. Refahı her haneye ulaştırmadan bir an bile durmamalıyız. Gençlerimizle büyük Türkiye hayalimizi paylaşmalıyız. Gelecekten kaygı duymamalarını sağlamalıyız. İşsizlere iş, evsizlere ev, aşsızlara AŞ olduğumuzu göstermeliyiz."

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AK Parti Karaman İl Başkanlığında konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AK Parti Karaman İl Başkanlığında konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AK Parti Karaman İl Başkanlığında konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AK Parti Karaman İl Başkanlığında konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AK Parti Karaman İl Başkanlığında konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AK Parti Karaman İl Başkanlığında konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AK Parti Karaman İl Başkanlığında konuştu Açıklaması

Adil Karaismailoğlu, AK Parti, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AK Parti Karaman İl Başkanlığında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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