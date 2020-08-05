Bakan Karaismailoğlu "Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı"nı değerlendirdi... - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu "Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı"nı değerlendirdi...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerin, toplumun ulaşım anlayışında ve tarzında yeni eğilim ve beklentilerin ortaya çıkmasına neden olduğunu belirterek, "Tüm ulaşım modlarında verimli, güvenli, etkin, yenilikçi,...

Bakan Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerin, toplumun ulaşım anlayışında ve tarzında yeni eğilim ve beklentilerin ortaya çıkmasına neden olduğunu belirterek, "Tüm ulaşım modlarında verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı ulaşım sistemlerinin geçiş sürecini hızlandıracağız." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan "Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı"na ilişkin genelgeyi değerlendirdi.

Bakanlığın koordinasyonunda hazırlanan eylem planını, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla topyekün seferberlik halinde uygulayacaklarını belirten Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"Teknolojik gelişmelerin yanı sıra hızlı kentleşme, araç sayılarındaki artış ve artan nüfusla birlikte toplu taşımaya olan ihtiyaca uygun olarak akıllı ulaşım sistemleri alanında hazırladığımız 25 Ekim 2014 tarihli strateji belgesi ve eylem planında güncellemeye gidiyoruz. Bu itibarla, ileri bilişim teknolojileri ile Türkiye'de insan ve çevre odaklı ulaşım sistemi vizyonuyla çalışmalarımızı geliştireceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak devam eden veya yeni başlanan tüm ulaşım modlarımızda bilişim teknolojilerinden maksimum yararlanan, akıllı, güvenli, hızlı, ekonomik ve çevre duyarlılığına hassas bir sistem geliştiriyoruz. Tüm ulaşım modlarında verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı ulaşım sistemlerinin geçiş sürecini hızlandıracağız."

"Küresel düzeyde rekabetçi akıllı ulaşım sistemleri kuruyoruz"

Karaismailoğlu, Bakanlığın yeni ulaşım stratejilerine ilişkin şunları ifade etti:

"Akıllı ulaşım sistemleri 2023 vizyonu çerçevesinde, tüm ulaşım hizmetlerinin bilgi ve iletişim teknolojileriyle yönetildiği ve yönlendirildiği, kendi içinde ve dünyayla entegre bir Türkiye'yi oluşturmak ve akıllı ulaşım sistemlerinin ülke genelinde entegrasyonunun sağlanması için idari ve teknik mevzuatımızı geliştiriyoruz. Küresel düzeyde rekabetçi akıllı ulaşım sistemleri kuruyoruz."

Akıllı ulaşım uygulamalarının ülke genelinde yaygınlaştırılarak trafik güvenliğinin ve mobilitenin artırılmasına önem verdiklerine işaret eden Karaismailoğlu, başta kara yolları olmak üzere, yakıt tüketimi ve emisyon miktarlarının azaltılmasına öncelik verdiklerini bildirdi.

Yeni yaptıkları kara ve demir yolu sistemlerinde daha kısa, daha emniyetli ve çevreye daha duyarlı projelere yöneldiklerini belirten Karaismailoğlu, ulaşım modları arasında daha az enerji tüketen, çevreye duyarlı, emniyetli olanlarını tercih ettiklerini vurguladı.

"Türkiye'yi dünyada önde gelen ülke konumuna getireceğiz"

Akıllı ulaşım sistemlerinin Türkiye'de uygulanması, izlenmesi ve denetlenmesi için tüm kamu ve özel sektör temsilcileriyle koordinasyon sağladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Özel sektör temsilcilerinin, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla tüm paydaş temsilcilerinin katıldığı İzleme ve Yönlendirme Komitesi, ülkemizdeki değişimi takip edecektir." bilgisini verdi.

Türkiye'nin ulaşım ve iletişimde 2003 yılından beri hızlı bir şekilde büyüdüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son 18 yıllık güçlü yönetim anlayışımızın bir sonucu olarak, tüm ulaşım modlarında vatandaşlarımızın, güven, emniyet, konfor ve çevre duyarlılığına sahip ulaşıma kavuşması için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde, devam etmekte olan büyük ulaşım projelerimizin de hizmete açılmasıyla ülkemizi kara ve demir yolu ağlarıyla örmüş olacağız. Bilişim otobanlarıyla da desteklenen ulaştırma modlarımızla Türkiye'yi bölgesinde lider, dünyada önde gelen ülke konumuna getireceğiz."

Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 01:55

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu 'Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı'nı değerlendirdi... - Son Dakika Ekonomi
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