Bakan Karaismailoğlu: Uluslararası uçuşlarla ilgili girişimlerimiz devam ediyor (2) - Son Dakika

'MEMLEKETİMİZİN HER NOKTASINDA ÇOK CİDDİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yol yapım çalışmalarının sürdüğü Tokat- Niksar Karayolu'nda yaptığı incelemelerin ardından Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra özel bir restoranda düzenlenen yemek programında sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, "Memleketimizin her noktasında çok ciddi çalışmalarımız var. Bütün dünyada salgınla iflas etmiş ülkeler ve sistemler olmasına rağmen ülkemiz hiç durmadı. Tedbirlerimizi aldık, güvenliklerimizi aldık. Şantiyelerimiz devam etti. Tokat'ta da olduğu gibi, bütün ülkemizde değer katan projeler ile uğraşıyoruz. Bugün bizler de sizlerle olmaktan büyük mutluluk yaşıyoruz. Sayın Valimiz, sayın milletvekillerimizle Tokat'a daha güzel şeyler yapmanın çabası içerisindeyiz. Devam eden projelerimizi en kısa zamanda bitireceğiz" dedi.