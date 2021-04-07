Bakan Karaismailoğlu: "Üretim süreçlerinde sona yaklaştığımız Türksat 5B haberleşme uydumuzu da bu yılın dördüncü çeyreğinde uzaya fırlatacağız."
07.04.2021 10:58
Bakan Karaismailoğlu: "Üretim süreçlerinde sona yaklaştığımız Türksat 5B haberleşme uydumuzu da bu yılın dördüncü çeyreğinde uzaya fırlatacağız."
Bakan Karaismailoğlu: "Üretim süreçlerinde sona yaklaştığımız Türksat 5B haberleşme uydumuzu da bu yılın dördüncü çeyreğinde uzaya fırlatacağız." - ANKARA
Türksat, Güncel, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Bakan Karaismailoğlu: 'Üretim süreçlerinde sona yaklaştığımız Türksat 5B haberleşme uydumuzu da bu yılın dördüncü çeyreğinde uzaya fırlatacağız.' - Son Dakika
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