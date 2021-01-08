Uydu Teknolojileri Haftası özel oturumu - Son Dakika

Uydu Teknolojileri Haftası özel oturumu

08.01.2021 14:47

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın uzaya gönderilmek üzere fırlatılmasına ilişkin, "Bu adım, daha büyük ve daha gururlu merhalelerin de müjdecisidir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın uzaya gönderilmek üzere fırlatılmasına ilişkin, "Bu adım, daha büyük ve daha gururlu merhalelerin de müjdecisidir. Bütün dünya bilsin ki Uzay Vatan'da ve Siber Vatan'da giderek artan bir iddia ile yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Bakanlığın öncülüğünde düzenlenen Uydu Teknolojileri Haftası Etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı, " Türkiye'nin Uzay ve Uydu Vizyonu" başlıklı özel oturumda konuşan Karaismailoğlu, gözlem veya haberleşme uydularının ötesinde geleceğin uzayda olduğu gerçeğine odaklanarak uydu teknolojilerine yapılan yatırımları her geçen gün artırdıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, "Ne mutlu ki bu medeniyeti, sarsılmaz bir ekonomik güç ve yerden göğe yükselen bir teknolojik hakimiyetle taçlandırıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'nın uzaya gönderilmek üzere fırlatıldığını anımsatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız heyecan ve coşku kelimelere sığmayacak kadar büyüktür. Ancak bu adım, daha büyük ve daha gururlu merhalelerin de müjdecisidir. Bütün dünya bilsin ki Uzay Vatan'da ve Siber Vatan'da giderek artan bir iddia ile yolumuza devam edeceğiz. Yıllarca hayal dahi edilemeyen projeleri bir bir hayata geçirerek, bu ülkenin pırıl pırıl çocuklarına, hayallere sınır konulamayacağını gösteriyoruz."

"Türksat 5A yayıncılık hizmetlerinde yeni bir çağ açacak"

Türksat 5A'nın Türkiye'de yayıncılık hizmetlerinde yeni bir çağ açmasının yanı sıra hizmet ihracatı açısından da ülkeye güç kazandırdığının altını çizen Karaismailoğlu, 31'inci derece doğu yörüngesinde yerini alacak olan uydunun hizmete girmesiyle doğu ve batıya ek olarak, Orta Doğu ve Afrika'nın da kapsama alanına ekleneceğini dile getirdi.

Karaismailoğlu, yeni haberleşme uydusuyla televizyon yayıncılığında ilave kapasiteler kazanılacağını belirterek, Türksat 5A'nın yeni Ku Bandı'nı kullanan öncü ülkelerden biri olma ve elektrikli itki sistemiyle uyduya daha fazla haberleşme sistemi yükleme imkanları sağladığına işaret etti.

30 yıl süreyle uzayda hizmet verecek olan Türksat 5A'nın manevra ve hizmet ömrünün diğer uydulara kıyasla çok daha uzun olacağını anlatan Karaismailoğlu, 12 kW güce sahip olacak uydunun ağırlığının 3 bin 500 kilogram olduğunu bildirdi.

"Yerli ve milli uydumuz 6A'nın da Uzay Vatan'da yerini alacağı günler yakındır"

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin uydu ve uzay çalışmalarının bundan böyle de hız kesmeden devam edeceğini belirterek, "5A'nın ardından uzaya göndereceğimiz Türksat 5B uydumuzun da test aşamaları devam etmektedir. 42 derece doğu yörüngesine uğurlayacağımız Türksat 5B ile ülkemizin Ka-Bant kapasitesini artıracağız." dedi.

Türksat 5A ve 5B'nin hizmete girmesiyle Türkiye'nin frekans hakları korunurken, gelecek yeni nesil haberleşme uyduları için yeni frekans hakları elde edileceğini dile getiren Karaismailoğlu, "Çok yakında bir başka müjdemiz daha olacak. Yerli ve milli uydumuz 6A'nın da Uzay Vatan'da yerini alacağı günler yakındır." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, Türksat 6A'nın üretimi, mühendislik ve uçuş modelinin entegrasyon faaliyetlerinin eş zamanlı devam ettiğini kaydederek, "Türkiye'de son 18 yılda hızlanan uzay ve haberleşme çalışmaları sayesinde Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümünde, kendi uydusunu kendisi yapabilen dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerimizi alacağız." diye konuştu.

"2021'i Ulaştırma ve Altyapıda Dijitalleşme Yılı ilan ettik"

Uydu Teknolojileri Haftası'nı, bu yıl Türksat 5A'nın uzay yolculuğuyla Türkiye'de ilk defa gerçekleştirdiklerinin altını çizen Karaismailoğlu, "Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi" kapsamında, dijitalleşme, mobilite ve lojistik kavramları çerçevesinde ülkeye katma değer sağlayacak yaklaşımları ortaya koyduklarını söyledi.

Karaismailoğlu, bu bağlamda yük, insan ve veri ulaştırma alanında mükemmel bir altyapı kurmak hedefiyle çalışan Bakanlığın 2021'i "Ulaştırma ve Altyapıda Dijitalleşme Yılı" ilan ettiğini ifade etti.

"Akıllı otoyollarımız, yerli ve milli olanaklarla ürettiğimiz otomasyon sistemlerimiz, yazılımlarımız, haberleşmede geldiğimiz çağdaş altyapımız ile ulaşımın tüm modlarında dijitalleşmeyi çalışmalarımızın, projelerimizin temeline entegre ediyoruz." diyen Karaismailoğlu, Türkiye'nin uydu, uzay ve haberleşme süreçlerine destek veren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarını kutladı.

Uydu Teknolojileri Haftası özel oturumu
Uydu Teknolojileri Haftası özel oturumu
Uydu Teknolojileri Haftası özel oturumu
Uydu Teknolojileri Haftası özel oturumu

Türksat, Türkiye, Vatan, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uydu Teknolojileri Haftası özel oturumu - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Ünlü emlakçı özel jetine atlayıp ABD'deki Kongre baskınına gitti: Hayatımın en güzel günlerinden biriydi Evlilik teklifi alan Seren Serengil, canlı yayında bombayı patlattı: Yaza düğün yapacağız Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı Kongre baskınıyla ilgili ilk açıklama: Demokrasi için bir yüz karası Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın "Esrarengiz fare" dediği canlı ortaya çıktı Sevgilisini vahşice öldürüp bavulda saklayan sanık müebbet yedi, son sözü "Benim de hayatım mahvoldu" oldu Otomotiv devi KIA, logo ve sloganını değiştirdi Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum
Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater'ı 250 bin euroya kiraladı Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater'ı 250 bin euroya kiraladı         
15:43
İran Devrim Muhafızı Komutanı füze üssü açılışında ABD ve İsrail bayrağını çiğnedi İran Devrim Muhafızı Komutanı füze üssü açılışında ABD ve İsrail bayrağını çiğnedi         
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile görüşmesine ilişkin bilgi verdi: İttifak meselesini konuştuk Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile görüşmesine ilişkin bilgi verdi: İttifak meselesini konuştuk         
14:45
Son Dakika! Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır Son Dakika! Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır         
14:06
Konya'da üretilen siyah havuç, 35 ülkeye ihraç ediliyor Konya'da üretilen siyah havuç, 35 ülkeye ihraç ediliyor         
13:47
Vatandaşlar görüntüleri şaşkınlıkla izledi! Mağaradaki 'Esrarengiz varlık' kamerada Vatandaşlar görüntüleri şaşkınlıkla izledi! Mağaradaki 'Esrarengiz varlık' kamerada         
13:15
Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'in yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'in yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı         
13:06
Vahşi cinayetin sanığından tüyler ürperten sözler: Kafasından tutmak istedim ancak yuvarlanıp gitti Vahşi cinayetin sanığından tüyler ürperten sözler: Kafasından tutmak istedim ancak yuvarlanıp gitti         
12:18
Çaldığı cep telefonunu parkta uyurken çaldırdı Çaldığı cep telefonunu parkta uyurken çaldırdı         
11:44
Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü         
11:27
Emre Kartal, babası İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Konyaspor'a transfer oldu Emre Kartal, babası İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Konyaspor'a transfer oldu         
11:13
KKTC'de anne ve babasını öldürdükten sonra intihar eden çocuğun Mavi Balina oyunundan etkilendiği iddia edildi KKTC'de anne ve babasını öldürdükten sonra intihar eden çocuğun Mavi Balina oyunundan etkilendiği iddia edildi         
11:00
İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak         
10:23
Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi         
10:03
Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı         
09:59
Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 16:05:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uydu Teknolojileri Haftası özel oturumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei