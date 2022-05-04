Bakan Karaismailoğlu, Vakfıkebir ve Tonya'da esnaf ziyareti yaptı - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu, Vakfıkebir ve Tonya'da esnaf ziyareti yaptı

04.05.2022 15:39

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Vakfıkebir ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu Tonya'da karşılayanlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun esnaf ziyareti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Vakfıkebir ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu Tonya'da karşılayanlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun esnaf ziyareti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun vatandaşlara hitabı

AK Parti Tonya İlçe Başkanlığı'na gelmesi TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Vakfıkebir ilçesinde esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Tonya ilçesine geçen Karaismailoğlu, esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, ilçe meydanında halka hitap etti, vatandaşların bayramını kutladı.

Bakan Karaismailoğlu, Vakfıkebir ve Tonya'da esnaf ziyareti yaptı
Bakan Karaismailoğlu, Vakfıkebir ve Tonya'da esnaf ziyareti yaptı
Bakan Karaismailoğlu, Vakfıkebir ve Tonya'da esnaf ziyareti yaptı
Bakan Karaismailoğlu, Vakfıkebir ve Tonya'da esnaf ziyareti yaptı

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Vakfıkebir, Hisarcık, Tonya, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu, Vakfıkebir ve Tonya'da esnaf ziyareti yaptı - Son Dakika


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