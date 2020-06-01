Bakan Karaismailoğlu: "Vatandaşlarımız seyahat ederken içi rahat olsun"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, normalleşme sürecinde İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya gerçekleştirilecek ilk uçuş öncesinde açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 09:21 Kaynak: AA
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