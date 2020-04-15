Bakan Karaismailoğlu: Vatandaşlarımızın sağlığı için tüm yükü demiryollarımız sırtlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: Vatandaşlarımızın sağlığı için tüm yükü demiryollarımız sırtlandı - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: Vatandaşlarımızın sağlığı için tüm yükü demiryollarımız sırtlandı

6 saat önce

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında demiryollarında tüm anahat ve bölgesel seferlerin durdurulduğunu belirterek, "Dolayısıyla demiryollarımızda yolcu süreçleri kesintiye uğradığından boşta kalan kapasiteyi yük taşımacılığına tahsis ettik.

Bakan Karaismailoğlu: Vatandaşlarımızın sağlığı için tüm yükü demiryollarımız sırtlandı, System.String[]

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında demiryollarında tüm anahat ve bölgesel seferlerin durdurulduğunu belirterek, "Dolayısıyla demiryollarımızda yolcu süreçleri kesintiye uğradığından boşta kalan kapasiteyi yük taşımacılığına tahsis ettik. Şu anda demiryollarımızda vatandaşlarımızı taşıyamıyoruz ancak vatandaşlarımızın sağlığı ve geleceği için ihtiyacı olan tüm yükü demiryollarımız sırtlandı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehirlerarası yolculukların kısıtlanmasıyla yüksek hızlı, anahat ve bölgesel tren seferlerinin, 28 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulduğunu anımsattı. Boşta kalan kapasitenin yük trenlerine tahsis edilerek sanayicinin, üreticinin ve ihracatçının lojistik ihtiyacını karşılanmasında kullanıldığını ifade eden Karaismailoğlu, "Kamyon ve TIR'larla yapılan taşımaların kısıtlanması nedeniyle özellikle İran ve Bakü- Tiflis- Kars demiryolu güzergahında taşımalara yoğun talep bulunuyor. Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında özellikle İran'la yapılan taşımaların büyük bir çoğunluğu demiryolu ile ve insan teması olmadan yapılmaya başlandı. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan tüm ürünlerin demiryollarımız üzerinden ülkemize getirilmesini sağlıyoruz. Şu anda demiryollarımızda vatandaşlarımızı taşıyamıyoruz ancak vatandaşlarımızın sağlığı ve geleceği için ihtiyacı olan tüm yükü demiryollarımız sırtlandı" dedi.

'YÜKLER İNSAN TEMASI OLMADAN TAŞINIYOR'

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'den İran'a, İran'dan da Türkiye'ye gelen yük vagonlarının her iki tarafın da lokomotif ve personelinin sınırı geçmeden ve insan teması olmadan gelip gittiğini vurgulayarak "İran'dan Türkiye'ye gelen vagonlar dezenfekte edilip sevk edilmek üzere gara getiriliyor. Demiryolları ulusal ve uluslararası taşımacılığı tüm önlemleri alarak yapıyor. Kapıköy sınır garında vagon dezenfekte sisteminin devreye alınmasıyla sınırlı şekilde geçişe açılan İran demiryolu sınır kapısında TCDD Taşımacılık A.Ş. 08 Nisan 2020 tarihi itibarıyla İran yönüne bin 130 adet dolu vagonla 42 bin 645 ton sınırdan insan teması olmaksızın yükü teslim etti. İran'dan da ülkemize 529 vagon ile 20 bin 924 ton insan teması olmaksızın yük geliyor. Ancak İran yönü taşımalar için yaklaşık 329 bin ton taşıma talebi bulunuyor" diye konuştu.

'TRENLER DEZENFEKTE KABİNİNE ALINIYOR'

Karaismailoğlu, trenlerde sadece yük taşınmasına ve hiçbir şekilde insan temasına izin verilmemesine karşın tüm yük trenlerine hem sefer öncesinde hem sefer sonrasında dezenfekte işlemi uygulandığını belirterek, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte işlemleri titizlikle yapılıyor. Trenler araç dezenfekte sistemi bulunan kabinlere alınarak dezenfekte ediliyor. Trenlerimizde sadece yük taşıması yapılmasına karşın biz tedbiri elden bırakmıyoruz. Titizlikle hem sefer öncesinde hem yüklerin yurda girişinde hem de seferlerin sonunda kabinlere alarak dezenfekte işlemlerini uyguluyoruz. İşimizi şansa bırakmıyoruz" ifadelerini kullandı.

BTK DEMİR YOLU HATTI'NDAN 46 BİN YÜK GEÇTİ

Karaismailoğlu, Bakü Tiflis Kars (BTK) Demiryolu hattında ise 23 Şubat 2020 itibarıyla sınır kapılarının kara ve demiryollarına kapatılması ardından 5 Mart tarihinden sınırlı olarak demiryolu hattı üzerinden yük taşıması başlatıldığını söyledi. Bu süreçte de 566 vagon ile 23 bin 500 ton yük geldiğini ve aynı hatta 579 vagon ile 23 bin ton yükün de ihraç edildiğini söyleyen Karaismailoğlu, "Toplamda BTK üzerinden bu süreç içerisinde 46 bin 500 ton yük geçti. İhraç eşyaları ağırlıklı olarak muhtelif inşaat malzemelerden oluşuyor. Kapıkule üzerinden Avrupa yönüne de ortalama 7 bin 500 ton yük taşınıyor. Ayrıca özel demiryolu tren işletmecileri de yük taşımalarına tüm tedbirleri alarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:19 Kaynak: DHA

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