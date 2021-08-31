Üye Girişi
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Yargıtay kavşağında incelemelerde bulundu - Detay - Son Dakika

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Yargıtay kavşağında incelemelerde bulundu - Detay

31.08.2021 09:19

Son dakika gündem haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, başkentin İncek bölgesinde yapımı tamamlanan Yargıtay Köprülü Kavşağı'nın yarın hizmete açılacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, başkentin İncek bölgesinde yapımı tamamlanan Yargıtay Köprülü Kavşağı'nın yarın hizmete açılacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, kavşakta incelemede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bir süredir doğal afetlerle mücadele ettiğini anımsatarak, ülkenin güneyinde yangın, kuzeyinde ise sel afetleri yaşandığını hatırlattı.

Devletin tüm kurumlarında olduğu gibi seferberlik halinde Bakanlık olarak sorumluluk alanları çerçevesinde atılması gereken her adımı seri bir şekilde attıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Milletimizin her zaman olduğu gibi bu anında da yanında, onlarla omuz omuza olduk. Milletimizin hayatını en kısa sürede normale dönüştürmek için tüm imkanlarla çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Batı Karadeniz Bölgemizdeki erişime kapanan yollarımızı kısa sürede açtık." diye konuştu.

Dereler, çaylar üzerindeki geçişi sağlayan köprülerin yıkılmasıyla adeta adaya dönen şehirlere ulaşımı geçici köprüleri inşa ederek sağladıklarını anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Kalıcı köprülerin inşa çalışmalarına da başladık. başka bir taşkında herhangi bir hasara müsaade etmeyecek bir mühendislik yaklaşımıyla planlanan bu köprülerimizde inşaatlarımız sürüyor. Bir yandan da ülkemizin dört bir köşesinde devam eden, bütünsel kalkınma hedeflerimizi destekleyecek, ülkemizin Orta Koridor'da küresel bir lojistik güç haline dönüştürecek altyapı projelerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi Türkiye, artık bölgesinde ve dünyada her kritik meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştü. Bu gücü küresel ticarette de sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz."

Karaismailoğlu, bu doğrultuda bugüne kadar Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul- İzmir Otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü, Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu'nu, Marmaray, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Filyos Limanı gibi pek çok projeyi hayata geçirdiklerini, geçirmeye de devam edeceklerini ifade etti.

Vatandaşların ulaşım ve iletişim alanında, hayatını kolaylaştıracak bölgesel projeleri de unutmadıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Projelerimiz arasında önem arz eden bir projemiz olan Ankara Yargıtay Kavşağı'ndayız. Başkentimizde değeri gün geçtikçe artan İncek bölgemizdeki Şehit Savcı Mehmet Kiraz Bulvarı üzerinde yer alan Yargıtay Kavşağı Projesi'nin yapım çalışmalarını tamamladık. Bu yol güzergahı, günde 47 bin aracın geçiş yaptığı başkentimizin trafik yoğunluğu çok yüksek olan bölgelerinden birisidir. Yanı başındaki Anayasa Mahkemesi'ne ek olarak Yargıtay Kampüsü'nün de burada yapılmış olması, bu hattaki araç trafik yoğunluğunu daha da artıracaktır. Bu trafikten kaynaklanan yoğunluğu rahatlatmak amacıyla, tamamladığımız kavşakla bu kesimdeki ulaşımın kesintisiz, emniyetli ve akıcı olmasını sağlayacağız."

Karaismailoğlu, bu yılın mart ayı sonunda ihalesini gerçekleştirdikleri projenin 151 metresi kapalı kesit olmak üzere toplam 500 metre uzunluğunda köprülü kavşak yaklaşım, bağlantı ve yan yollardan oluştuğunu belirterek, toplam proje uzunluğunun 1,5 kilometre olduğunu bildirdi.

Proje kapsamında oluşturulan 10 bin metrekarelik peyzaj alanında, 50 bin mevsimlik çiçek, 19 bin çalı ve 4 bin 330 ağacın yer aldığını ifade eden Karaismailoğlu, Yargıtay Kavşağı'nı 4 ay gibi kısa sürede tamamladıklarını kaydetti.

"Yargıtay Köprülü Kavşağı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın Yargıtay binasıyla hizmete açılacak." diyen Karaismailoğlu, Bakanlık olarak bölgesel kalkınmaya da hizmet edecek, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek ana yol arterlerine bağlayan bağlantı yolu, kavşak viyadük, köprü ve tünelleri tamamlayarak, vatandaşın hayatını kolaylaştırdıklarının altını çizdi.

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Yargıtay kavşağında incelemelerde bulundu - Detay
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Yargıtay kavşağında incelemelerde bulundu - Detay
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Yargıtay kavşağında incelemelerde bulundu - Detay
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Yargıtay kavşağında incelemelerde bulundu - Detay
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Yargıtay kavşağında incelemelerde bulundu - Detay
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Yargıtay kavşağında incelemelerde bulundu - Detay
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Yargıtay kavşağında incelemelerde bulundu - Detay
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Yargıtay kavşağında incelemelerde bulundu - Detay
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Yargıtay kavşağında incelemelerde bulundu - Detay
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Yargıtay kavşağında incelemelerde bulundu - Detay
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Yargıtay kavşağında incelemelerde bulundu - Detay
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Yargıtay kavşağında incelemelerde bulundu - Detay
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Yargıtay kavşağında incelemelerde bulundu - Detay
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Yargıtay kavşağında incelemelerde bulundu - Detay
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Yargıtay kavşağında incelemelerde bulundu - Detay
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Yargıtay kavşağında incelemelerde bulundu - Detay
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Yargıtay kavşağında incelemelerde bulundu - Detay
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Yargıtay kavşağında incelemelerde bulundu - Detay
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Yargıtay kavşağında incelemelerde bulundu - Detay
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Yargıtay kavşağında incelemelerde bulundu - Detay

Adil Karaismailoğlu, Yargıtay, Türkiye, Yangın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Yargıtay kavşağında incelemelerde bulundu - Detay - Son Dakika


Son Dakika

Hareket eden gemi üzerinde 5 durak gitti 12:19 Hareket eden gemi üzerinde 5 durak gitti Aralarında sadece 10 metre var! Bozayı ile selfie çekip sosyal medyada paylaştı 12:14 Aralarında sadece 10 metre var! Bozayı ile selfie çekip sosyal medyada paylaştı Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks koronavirüsten öldü 12:07 Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks koronavirüsten öldü
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı 12:03 Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün 11:52 Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti 11:28 Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti
Yaralı eşini ambulansta gördü, öldü sanıp aracın peşinden koştu 11:21 Yaralı eşini ambulansta gördü, öldü sanıp aracın peşinden koştu İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış 11:01 İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış

Son Dakika Haberleri
12:17 6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu
12:14 Aralarında sadece 10 metre var! Bozayı ile selfie çekip sosyal medyada paylaştı
12:10 Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı
12:07 Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks koronavirüsten öldü
12:04 24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı
11:52 Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün
11:38 Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da
11:31 Son Dakika: Altının gram fiyatı, 485 lira, çeyrek altın ise 796 liradan işlem görüyor
11:23 Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek
11:11 Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti
Diego Rossi için Fenerbahçe'nin kasasından 10 milyon dolar çıkacak Diego Rossi için Fenerbahçe'nin kasasından 10 milyon dolar çıkacak         
12:22
6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu 6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu         
12:17
Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı         
12:10
24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı 24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı         
12:04
Eline aldığı bıçak ve bidonla intihara kalkışan 4 çocuk babasını kararından vazgeçiren Cumhuriyet Başsavcısı oldu Eline aldığı bıçak ve bidonla intihara kalkışan 4 çocuk babasını kararından vazgeçiren Cumhuriyet Başsavcısı oldu         
12:02
Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da         
11:39
Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek         
11:24
Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti         
11:12
Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı         
10:44
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid'den açıklama: Dünya ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid'den açıklama: Dünya ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz         
10:12
VW, Passat ve Tiguan modellerinde sadece otomatik vites üretilecek VW, Passat ve Tiguan modellerinde sadece otomatik vites üretilecek         
10:07
Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu         
09:50
Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi         
09:03
Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü         
08:57
Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı         
17:55
Son dakika! Günlerdir kayıp olan genci, yakın arkadaşı öldürmüş! Cinayet şüphelisi her yerde aranıyor Son dakika! Günlerdir kayıp olan genci, yakın arkadaşı öldürmüş! Cinayet şüphelisi her yerde aranıyor         
17:10
Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 12:29:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Yargıtay kavşağında incelemelerde bulundu - Detay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement