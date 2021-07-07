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Bakan Karaismailoğlu: "İncek Yargıtay Kavşağı'nı 25 Ağustos'ta hizmete sunmayı planlıyoruz" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "İncek Yargıtay Kavşağı'nı 25 Ağustos'ta hizmete sunmayı planlıyoruz"

07.07.2021 14:39
Bakan Karaismailoğlu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara şehir trafiğinin en yoğun geçiş bölgelerinden biri olan Şehit Savcı Mehmet Kiraz Bulvarı'ndaki İncek Yargıtay Kavşağı'nı 25 Ağustos itibarı ile tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunmayı planladıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara şehir trafiğinin en yoğun geçiş bölgelerinden biri olan Şehit Savcı Mehmet Kiraz Bulvarı'ndaki İncek Yargıtay Kavşağı'nı 25 Ağustos itibarı ile tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunmayı planladıklarını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara'da İncek Yargıtay Kavşağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Kavşakla ilgili yetkililerden brifing alan Bakan Karaismailoğlu, çalışma sahasında inceleme yaparak, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile yapımı devam eden yeni Yargıtay binasını gezdi. Yargıtay Kavşağı'nın Ankara şehir trafiğinin en yoğun geçiş bölgelerinden birisi olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Günde ortalama 47 bin aracın kullandığı bir güzergahtan bahsediyoruz. Yargıtay'ın yeni yerleşkesinde faaliyetlerine başlaması ile bu yoğunluk hiç şüphesiz daha da artacak. Bu nedenle yeni Yargıtay binası ve onun giriş çıkışı da dikkate alınarak projelendirdiğimiz kavşak ile yoğunluğu düzenleyerek trafiğin kesintisiz, güvenli ve akıcı seyretmesini sağlayacağız. 1 Nisan 2021 tarihinden beri devam eden alt ve üst yapı çalışmalarında artık sona gelindi" açıklamasında bulundu.

"Yargıtay Kavşağı yeni adli yılın başlama döneminden önce hizmet vermeye başlayacak"

Yargıtay Kavşağı'nı Ankara şehir trafiğinin en yoğun geçiş bölgelerinden birisi olan Şehit Savcı Mehmet Kiraz Bulvarı'nda inşa ettiklerini hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, "Yargıtay Kavşağı ile amacımız, bölgedeki trafik akışını rahatlatmak, bu bölgeyi kullanan sürücülerimize nefes aldırmak. Yeni adli yılın başlama dönemi olan eylül ayında Yargıtay'ın yeni yerleşkesinde hizmet vermeye başlaması planlanıyor. Burada da hedefimiz, yapım çalışmalarımızı 25 Ağustos itibarı ile tamamlamak. Bu doğrultuda 7/24 esası ile faaliyetlerimiz sürüyor" şekline konuştu.

"Yük ve insan taşımacılığında dijitalleşme, mobilite ve lojistik odağında projeler üretiyoruz"

Yargıtay Kavşağı'nın hizmete alınmasıyla bölgede yaşayan vatandaşların Yargıtay'ın arttıracağı trafik yoğunluğundan etkilenmemelerini hedeflediklerine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Yol güvenliğini en üst seviyeye çıkararak, trafiğin yoğun olduğu bu noktada yaşanabilecek olası kazaların önüne geçeceğiz. Daha güvenli ve kesintisiz bir ulaşım imkanı tesis edeceğiz. Yük ve insan taşımacılığında dijitalleşme, mobilite ve lojistik odağında yaptığımız projelerle bugüne dek kurduğumuz altyapıyı katma değerli ve çağdaş bir hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismialoğlu, Ankara- Bala ayrımı İncek Bağlantı Yolu Köprülü Kavşağı yapım işi ile ilgili de şu bilgileri verdi:

"Ankara-Bala ayrımı İncek Bağlantı Yolu Köprülü Kavşağı yapım işi projemizin uzunluğu 1,5 kilometredir. Kavşak 151 metresi kapalı kesit olmak üzere toplam 500 metre uzunluğunda. Bu yıl içerisinde 2x2 servis yolu aktif hale geldi. Toplam sayısı 666 adet olan ve yine toplam uzunluğu 10 bin 538 metre fore kazık imalatı ve başlık kirişleri de tamamlandı. 123 adet prefabrik kirişin ise üretim aşaması bitirildi. Şu anda istinat duvarı, kazı ve deplase çalışmaları sorunsuz bir şekilde devam ediyor." - ANKARA

Bakan Karaismailoğlu: İncek Yargıtay Kavşağı'nı 25 Ağustos'ta hizmete sunmayı planlıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: İncek Yargıtay Kavşağı'nı 25 Ağustos'ta hizmete sunmayı planlıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: İncek Yargıtay Kavşağı'nı 25 Ağustos'ta hizmete sunmayı planlıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: İncek Yargıtay Kavşağı'nı 25 Ağustos'ta hizmete sunmayı planlıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: İncek Yargıtay Kavşağı'nı 25 Ağustos'ta hizmete sunmayı planlıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: İncek Yargıtay Kavşağı'nı 25 Ağustos'ta hizmete sunmayı planlıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: İncek Yargıtay Kavşağı'nı 25 Ağustos'ta hizmete sunmayı planlıyoruz

Adil Karaismailoğlu, Yargıtay, Ankara, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu: 'İncek Yargıtay Kavşağı'nı 25 Ağustos'ta hizmete sunmayı planlıyoruz' - Son Dakika


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