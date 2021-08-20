SELİN VURDUĞU BABAÇAY'A KONTEYNIR KÖY KURULUYOR - Son Dakika

Sinop'un Ayancık ilçesinde, selden en fazla etkilenen ve 40 evin yıkıldığı Babaçay köyüne geçici olarak konteynır köy kuruluyor. Sel bölgesinde incelemelerine devam eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, Babaçay köyüne kurulan konteynır köy alanını ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra konteynırların içini gezdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından oluşturulan köyde, 20 konteynır ve 3 tuvalet/banyo yer alacak. 21 metrekare büyüklüğündeki konteynırlarda, bir yandan elektrik ve kanalizasyon çalışmaları da devam ediyor.

Gıda yardımının oldukça iyi yapıldığını belirten Refik Öztürk, "Bizlere kumanya yardımını çok fazla yaptılar. Konteynırlar oldukça iyi, gezdim, gördüm ve çok beğendim. Allah devletimizden razı olsun" dedi.