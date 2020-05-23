Bakan Karaismailoğlu: YHT seferleri 28 Mayıs'ta başlıyor - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Normalleşme sürecinde Yüksek Hızlı Trenler (YHT) 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Ankara- İstanbul, Ankara- Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde toplam 16 sefer yapacak. 28 Mayıs'ta hatlardaki seferleri sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek başlatacağız. Trenlerde sosyal mesafenin korunması için sık aralıklarla uyarıcı anons yapılacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamada, hükümet olarak Covid-19 salgınına yönelik alınan tedbirlerin sonuçlarını almaya başladıklarını belirterek, demiryolları ulaşımında normalleşme sürecinin başlatıldığını açıkladı. Karaismailoğlu, ana hat ve bölgesel tren seferlerinden sadece YHT seferlerinin 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren başlatılacağının altını çizerek "Normalleşme sürecinde yüksek hızlı trenler, 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde toplam 16 sefer yapacak. 28 Mayıs'ta hatlardaki seferleri sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek başlatacağız. Trenlerde sosyal mesafenin korunması için sık aralıklarla uyarıcı anons yapılacak" ifadelerini kullandı.

'BAYRAMIN 2'NCİ GÜNÜ BİLET SATIŞINA BAŞLANACAK'

Karaismailoğlu, internet üzerinden bilet satışı yapılabileceğini ve bilet satışlarının HES Hayat Eve Sığar ) kodu ile gerçekleştirileceğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

Marmaray ve Başkent ray gibi şehir içi hatların da bu süreçte seferlerini durdurmadık. Yavaş yavaş sefer sayıları artırılacak. Konvansiyonel ve YHT hatlarında da sefer hazırlıklarını başlattık. YHT biletlerinin satışına Ramazan Bayramı 'nın 2'nci günü başlanacak. Ancak tren biletleri öncelikle temassız olarak mobil uygulama/internet sitesinden ya da gişelerden satın alınabilecek. Çağrı merkezi ve acentelerden bilet satışı yapılmayacak. Bilet satış işlemleri yolcuların Covid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden HES (Hayat Eve Sığar) kodu ile gerçekleştirilecek. Sağlık otoritelerinin seyahat engeli koyduğu veya HES kodu alamayan kişilere bilet satışı yapılmayacak. Seferleri soysal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek başlatacağız. Demiryollarında ilk olarak tren içerisinde sosyal mesafeye uygun tedbirler alınacak. Bilet satışlarında da sosyal mesafeye uygun yüzde 50 kapasite oranında ve koltuk atlayarak çapraz düzende bilet satışı yapılacak."

'SEYAHAT İZİN BELGESİ ZORUNLU'

YHT'lerde her vagonun arka koltuklarının seyahat sürecinde koronavirüs şüphesi duyulan yolcuların izole edilmesi için ayrılacağını da belirten Karaismailoğlu, "Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ile 20 yaş altı yaş grupları için ilgili makamlardan onaylı seyahat izin belgesi zorunlu olacak. Kontrol sırasında bu belgeyi ibraz edemeyenlerin seyahatleri iptal edilecek ve bilet ücretleri iade edilmeyecek. Yolcuların gara gelmelerinden trene binmelerine kadar ki süreçte de sosyal mesafeyi korumaları amacıyla ilgili personel tarafından denetlenmeleri sağlanacak. Tren setlerinin sefere çıkmadan önce ve sefer sonlarında dezenfekte edilmesine devam edilecek. YHT'de görevli hosteslerin ilk yardım çantalarında maske ve eldiven bulundurulacak" ifadelerine yer verdi.