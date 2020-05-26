Bakan Karaismailoğlu: YHT seferlerini perşembe günü başlatıyoruz - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: YHT seferlerini perşembe günü başlatıyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerini perşembe günü başlatacaklarını belirterek, "İlk trenimizi perşembe sabahı saat 07.00'de Ankara'dan İstanbul'a uğurluyoruz.

Bakan Karaismailoğlu: YHT seferlerini perşembe günü başlatıyoruz, System.String[]

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerini perşembe günü başlatacaklarını belirterek, "İlk trenimizi perşembe sabahı saat 07.00'de Ankara'dan İstanbul'a uğurluyoruz. Seferleri sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek başlatıyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verilen YHT seferleri, perşembe günü saat 07.00'de Ankara-İstanbul seferi ile başlatılacak. İlk tren Bakan Karaismailoğlu tarafından uğurlanacak.

Özellikle salgının dünyada yayılmaya başladığı ilk günlerde uluslararası havayolu, denizyolu ve demiryollarında birçok ülke ile seferlerin durdurulduğunu anımsatan Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizde vaka yaşanması beklenmeden, hastalığın Avrupa'da görülmesinin ardından Türkiye'de tüm uçakların yanı sıra yüksek hızlı trenler, konvansiyonel trenler, Başkentray ve Marmaray gibi kent içi raylı sistemlerin de dahil olduğu tüm toplu ulaşım araçlarında sefer öncesi ve sonrasında dezenfekte işlemleri başlatıldı. Karayollarında da otobüs firmalarına ve otobüslerin mola verdikleri duraklardaki işletmelere her türlü tedbirleri almaları ve dezenfektan işlemlerini yapmaları talimatlandırıldı. Söz konusu çalışmalar, hastalığın Türkiye'ye girişini önemli oranda geciktirdi" dedi.

'YARI KAPASİTE İLE ÇALIŞACAK'

Özellikle toplu taşıma altyapısında alınan tedbirlerin virüsün yayılmasını önemli ölçüde azalttığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, hükümetin topyekun aldığı önlemler sayesinde koronavirüs salgınına karşı Türkiye'nin büyük başarı sağladığını söyledi. Bu noktada normalleşme döneminin artık başladığını söyleyen Karaismailoğlu, tedbirli olarak tüm ulaşım modlarını yeniden hizmete açmaya başlayacaklarını açıkladı. Karaismailoğlu, "İlk trenimizi perşembe sabahı saat 07.00'de Ankara'dan İstanbul'a uğurluyoruz. Seferleri sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek başlatıyoruz. Perşembe günü itibariyle YHT hatlarında günde 16 sefer yapmaya başlıyoruz. Trenimiz yarı kapasite ile çalışacak. Sadece Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden HES (Hayat Eve Sığar) kodu almış ve seyahat belgesi olan vatandaşlarımız bu seferde seyahat edebilecek" diye konuştu.

'SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYULACAK'

Karaismailoğlu, 28 Mart öncesinde yüksek hızlı trenlerde günde yaklaşık 25 bin yolcuya hizmet verildiğini, kış sezonunda talep değişimine bağlı olarak günlük 44, yaz sezonunda günlük 48 sefer yapıldığını açıkladı. Bu seferlerin 16'sının Ankara-İstanbul, 20'sinin Ankara- Konya, 6'sının Ankara- Eskişehir ve 6'sının da Konya-İstanbul arasında yapıldığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Perşembe günü itibariyle ise Ankara-İstanbul, Ankara- Eskişehir, Ankara-Konya ve Konya-İstanbul hatlarında sabah ve akşam karşılıklı birer sefer olmak üzere toplam 16 sefer yapılacak" ifadesini kullandı.

'MASKE TAKILMASI ZORUNLU'

Güvenlik tedbirleri nedeniyle her yolcunun biletine ait koltukta oturmasının sağlanacağını ve yer değişimlerine izin verilmeyeceğini de anlatan Karaismailoğlu, istasyonlarda ve bilet kontrol noktalarında hastalık belirtisi gösteren yolcuların da kesinlikle trene alınmayacağını kaydetti. Gar, istasyon ve trenlerde maske takılmasının zorunlu olacağını da belirten Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yolculuğun her aşamasında sosyal mesafe kurallarına uyulması sağlanacak. Yüksek hızlı trenlerin her sefer öncesi ve sonrasında ayrıntılı temizliği ve dezenfekte işlemleri de yapılacak. Amacımız vatandaşlarımızı güvenli ve sağlıklı bir şekilde istedikleri yere ulaştırmak. Vatandaşlarımız için; vatandaşlarımızın sağlığı için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı sevdiklerine kavuşturmak için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmet aşkı ile çalışmalarımıza dur durak bilmeden devam edeceğiz."


İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 04:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: YHT seferlerini perşembe günü başlatıyoruz - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü sunucu sonunda isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum? Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı Güzel oyuncu, bu pozuyla milyonların aklını başından aldı Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü 62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi Ünlü model, kilo eleştirilerine ateşli pozuyla cevap verdi Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Cem Uzan torun sahibi oldu Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi         
21:54
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu         
21:40
İBB Sözcüsü Murat Ongun hata yaptığını itiraf etti: Bir duraktan 47 kişinin bindiği bilgisi doğru değil İBB Sözcüsü Murat Ongun hata yaptığını itiraf etti: Bir duraktan 47 kişinin bindiği bilgisi doğru değil         
21:36
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı         
21:18
Buse Terim, Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı         
21:01
Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi         
20:56
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz? Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?         
20:44
Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi         
20:34
Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı         
20:08
Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 28 oldu, 948 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 28 oldu, 948 yeni vaka tespit edildi         
20:05
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı         
19:36
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı         
19:34
Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! Yolcu uçağında Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! Yolcu uçağında "sosyal mesafe" kavgası         
19:28
ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor         
19:18
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı         
18:55
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı         
18:41
Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım         
18:36
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak         
18:25
Tanju Çolak'tan Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli'ye sert eleştiri: Takımın içine etti Tanju Çolak'tan Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli'ye sert eleştiri: Takımın içine etti         
18:10
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı         
18:05
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi         
18:04
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı         
18:02
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü         
18:01
ABD uçakların fotoğraflarını yayınladı, Rusya'dan yanıt gecikmedi: Gerçeği yansıtmıyor ABD uçakların fotoğraflarını yayınladı, Rusya'dan yanıt gecikmedi: Gerçeği yansıtmıyor         
17:59
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti         
17:56
Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti         
17:40
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi         
17:11
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılması planlanan yerler Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılması planlanan yerler         
17:07
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı         
16:47
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor         
16:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2020 22:54:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Karaismailoğlu: YHT seferlerini perşembe günü başlatıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]