Bakan Karaismailoğlu yol çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu yol çalışmalarını yerinde inceledi

SİİRT - Siirt'in Pervari karayolu Kilis Köprüsünde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, terör olaylarından dolayı 20 yıl aradan sonra bölgede ilk kez karayolu ile çalışmaları inceledi.

Kentteki temaslarını sürdüren Karaismailoğlu, beraberinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ile Siirt Valiliğine geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu beraberindeki heyet ile birlikte Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekilli Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret edip brifing aldı. Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler Hacıbektaşoğlu ile bir süre makamında görüştü. Ziyarette Hacıbektaşoğlu, Bakan Karaismailoğlu'na Türk bayrağı işlemeli Siirt tiftiği hediye etti.

Siirt-Pervari yolunun Alkumru Barajı'ndan etkilenen yol kesiminde 2012 yılında yapılmış olan 188 kilometre uzunluğunda, 13 metre genişliğindeki Kilis Köprüsü'nde de inceleme yapan Bakan Karaismailoğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Siirt- Kurtalan karayolu şantiyesine geçen Bakan Karaismailoğlu çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ulaştırma ve altyapı çalışmalarının özverili bir şekilde devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, memleketin her bir noktasının ayrı bir güzellik ayrı bir değer olduğunu söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Bütün arkadaşlarımız ile birlikte mühendisinden işçisine kadar büyük bir özveri ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizde bunların takipçisiyiz. Cumhurbaşkanımızın önderiğininde memleketimizin her noktasına daha iyi koşullarda yaşanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ulaştırma ve altyapı projeleri vatandaşların yaşam kalitesini yükselten onların yaşam değerlerine değer katan projeler. Tabi söylediğimiz gibi ulaşım ve altyapı projeleri yollar, köprüler, kavşaklar, raylı sistemler ve havayolu bir akan su gibidir. Gittiği her yere canlılık getirir. Bereket getirir. Üretimi arttırır. O yüzden bizde özveri ile arkadaşlarımız ile birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde memleketimizn her noktasına hizmet götürmek için el birliği ile çalışıyoruz" dedi.

Kurtalan'da incelemelerini tamamlayan Bakan Karaismailoğlu karayolu ile Batman'a geçti.